São Paulo busca inspiração em viradas históricas para reverter placar contra a LDU

A derrota por 2 a 0 para a LDU, em Quito, deixou o São Paulo em situação delicada nas quartas de final da Libertadores. O efeito da altitude na capital equatoriana foi sentido, mas o revés acabou sendo mais duro do que o esperado pelo time de Hernán Crespo, que agora precisa de uma atuação histórica no Morumbis, na quinta-feira (25), às 19h (de Brasília).

Para chegar à semifinal, o Tricolor terá de vencer por três ou mais gols de diferença. Caso devolva o placar por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. Aliás, a disputa na marca da cal jálevou a equipe adiante nas oitavas, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

Contudo, apesar da missão complicada, o São Paulo se agarra em um histórico repleto de grandes viradas no torneio continental.

Relembre remontadas marcantes do São Paulo na Libertadores

1992 – Newell’s Old Boys

Na decisão da Libertadores, o São Paulo perdeu por 1 a 0 na Argentina. Entretanto, no Morumbi, Raí devolveu o placar, e nos pênaltis, Zetti brilhou ao defender a cobrança de Gamboa, garantindo o primeiro título do clube.

1993 – Newell’s Old Boys

No ano seguinte, novamente contra o Newell’s, o Tricolor perdeu por 2 a 0 fora de casa. No Morumbi, embalado pela torcida, goleou por 4 a 0 e seguiu firme rumo ao bicampeonato continental.

2004 – Rosario Central

Na volta ao torneio após quase uma década, o São Paulo perdeu por 1 a 0 na Argentina. No jogo de volta, no Morumbi, Grafite marcou os dois gols da vitória por 2 a 1. Assim, a decisão foi para os pênaltis, e Rogério Ceni garantiu a classificação defendendo duas cobranças.

2006 – Estudiantes

Pelas quartas de final, o Tricolor perdeu por 1 a 0 em La Plata. No Morumbi, Edcarlos anotou o gol que igualou o confronto. Mais uma vez, a vaga acabou sendo decidida nos pênaltis, com Rogério Ceni como protagonista.

