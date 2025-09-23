Jogos da Juventude: DF mantém pódios no judô e no taekwondo

Nos Jogos da Juventude, Luiz Augusto Coelho e Maria Luisa Rangel reforçaram a potência do Distrito Federal no judô. Os jovens judocas conquistaram o bronze na última segunda-feira. No taekwondo, a delegação brasiliense também fica para trás. Foi a vez de Gustavo Pereira subir ao pódio, com a prata. No masculino por equipes, cinco atletas somaram mais um bronze e, na segunda-feira (22/9), a cidade havia levado mais uma medalha na modalidade com a Rafaela Gramajo.

Pela primeira vez disputando os Jogos da Juventude, aos 15 anos, Maria Luisa Rangel tem o judô como pilar da criação como pessoa. Com o tempo, a paixão pelo esporte a levou para as competições da modalidade. Cada vez mais, buscava elevar o nível e melhorar, querendo sentir mais a sensação de estar se desafiando e competindo.

Estar na presença dos amigos e da família ajudou o clima de uma disputa tensa ficar agradável. De estreia no torneio, a garota afirmou ter uma experiência divertida, apesar das responsabilidades. "Realmente, gostei muito de estar perto dos meus amigos, dos momentos de lazer, das horas de competição, que realmente foram muito divertidos. Fiquei muito orgulhosa do meu desempenho. Achei as lutas muito merecidas, é o resultado do meu esforço todos os dias", discursou.

O Distrito Federal encerrou a terça-feira (23/9) com 23 pódios. O Anfitrião desta edição ocupa a 8ª colocação do quadro de medalhas, com sete ouros, sete pratas e nove bronzes. São Paulo lidera o ranking, com 105 pódios e 42 títulos. Rio de Janeiro e Paraná completam o top 3.

Os brasilienses que medalharam

Judô

Luiz Augusto Coelho - Bronze no 66kg

Maria Luisa Rangel - Bronze no 63kg

Taekwondo

Rafaela Gramajo - bronze individual

Gustavo Pereira - prata individual

André Luiz Alves Gramajo, Caio Azevedo Peixoto, Gustavo Pereira Santana Teles, Pedro Arthur Brasil Oliveira e Yago Vasconcelos Dias - bronze por equipes



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

