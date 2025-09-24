Jogos da Juventude: conheça Gabriel Pereira, ouro e prata no taekwondo

O brasiliense Gustavo Pereira (E) conquistou duas medalhas nos Jogos da Juventude: prata individual e bronze por equipes - (crédito: Gabriel Heusi / COB)

O último bloco de disputas do Jogos da Juventude mostra a força do Distrito Federal na arte da luta. Desde o início desta fase, a delegação brasiliense acumula cinco medalhas em dois dias de disputa. Nesta quarta-feira, o Planalto Central não subiu ao pódio, entretanto, na terça, os jovens brasilienses brilharam no evento. Entre eles, Gustavo Pereira. Ele conquistou duas medalhas no taekwondo: prata individual e bronze no masculino por equipe.

Os Jogos da Juventude estão proporcionando aos adolescentes a experiência de viver um pouco do mundo olímpico. Gustavo Pereira pratica o taekwondo desde os dois anos de idade. Encontrou no esporte a oportunidade de, mesmo tão novo, crescer como pessoa e profissionalmente. Enraizada na família, a trajetória na modalidade começou ao lado do pai, Inácio Evangelista, e do tio, Ismael Evangelista. Juntos, fundaram a Associação Cultural e Esportiva Suricates, e foi lá que Pereira deu os primeiros passos.

Morador do Sudoeste, o garoto conquistou a cobiçada faixa preta aos 11 anos. O triunfo foi o passaporte carimbado de Gustavo para ingressar nas disputas de campeonatos nacionais e internacionais. Desde então, o brasiliense pendurou no pescoço medalhas de ouro e bronze de torneios como o Pan-Americano e da President’s Cup. Em 2023, teve a oportunidade de competir no Campeonato Mundial.

Hoje, aos 15 anos, coleciona memórias e vivências. Graças ao taekwondo, conseguiu desfrutar das oportunidades. "Essas competições me levaram a conhecer países como República Dominicana, Panamá, Bósnia e Herzegovina, Peru, Colômbia e México, o que tornou a minha trajetória ainda mais rica em experiências”, conta.

Na terça-feira (23), Gustavo estreou nos Jogos da Juventude. Na primeira participação, trouxe para casa a conquista da prata no individual e um bronze no masculino por equipe. "Foi um momento de muita alegria conquistar a medalha de prata na primeira participação nos Jogos da Juventude. Estou muito feliz com o resultado e com tudo que essa experiência tem me proporcionado. É uma grande motivação para continuar treinando e buscando evoluir cada vez mais”, completa a joia candanga.

Os medalhistas do DF

OURO

Josué Natividade - 800m atletismo

Gabriela Souza - marcha atlética

Pedro Henrique Moreira - 400m medley na natação

Luiza Langone - tiro com arco

José Luis Pereira - individual geral, ginástica artística

José Luis Pereira - cavalo na ginástica artística

José Luis Pereira - barra na ginástica artística

Futsal masculino

PRATA

Josué Natividade - 3.000m atletismo

Henrique Alencar - 800m atletismo

Pedro Henrique Moreira - 200m medley na natação

Gustavo Teles - taekwondo

José Luis Pereira - solo na ginástica artística

José Luis Pereira - paralelas na ginástica artística

BRONZE

Samuel Costa - marcha atlética

Pedro Henrique Moreira - 200m borboleta na natação

Letícia Cabral - esgrima

Rafaela Gramajo - taekwondo

Luiz Augusto Coelho - judô

Maria Luiza Rangel - judô

Taekwondo masculino

José Luis Pereira - argolas na ginástica artística

Basquete masculino

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

