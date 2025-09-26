InícioEsportes
??dolo do Barcelona, Sergio Busquets se aposentará ao fim da temporada da MLS

Busquets decidiu pendurar as chuteiras aos 37 anos

Busquets decidiu pendurar as chuteiras aos 37 anos - (crédito: Megan Briggs/Getty Images)
Um dos maiores ídolos da história do Barcelona, o volante Sergio Busquets anunciou que se aposentará ao fim da temporada de 2025 da Major League Soccer. Atualmente defendendo o Inter Miami, dos Estados Unidos, o jogador fez uma publicação nas redes sociais informando sua decisão.

“Obrigado a todos e obrigado ao futebol por tanto. Vocês sempre farão parte desta linda história”, escreveu o jogador, no Instagram.

Busquets é companheiro de Messi, Suárez e Alba no Inter Miami. O clube, aliás, elogiou o volante espanhol, de 37 anos.

“Busquets tem sido fundamental para o crescimento contínuo do clube, contribuindo com sua visão e qualidade no meio-campo, bem como sua experiência e liderança, e desempenhando um papel na conquista do Supporters’ Shield e da Leagues Cup”.

O jogador tem seu nome gravado na história do Barcelona. No total, disputou 722 partidas, com 32 títulos conquistados. São eles: três Mundiais, três Ligas dos Campões, três Supercopas da Uefa, sete Copas do Rei, sete Supercopas da Espanha e nove Campeonatos Espanhóis.

O meio-campista também marcou seu nome na seleção espanhola. Pela Fúria, faturou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/09/2025 13:03
