Flamengo cumpre meta e embolsa valor milionário na Libertadores

Com a classificação à semifinal para Libertadores, o Flamengo cumpriu a meta estipulada na previsão de orçamento de 2025. Com a vitória nos pênaltis por 4 a 2 sobre o Estudiantes, o Rubro-Negro garantiu mais 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12,2 milhões).

No total, o clube soma 9,24 milhões de dólares (R$ 49,3 milhões). O valor em reais é aproximado, já que a cotação de dólar varia a cada premiação. Além disso, é desse dinheiro que sai o pagamento das multas impostas pela Conmebol.

A O Flamengo ainda pode melhorar esses números. Agora, caso chegue à decisão da competição menos, o clube pode embolsar 7 milhões de dólares (R$ 37,3 milhões). Em caso de título, a premiação será de 24 milhões de dólares (R$ 128,2 milhões). Desta maneira, o Rubro-Negro pode somar um valor total de 33,24 milhões de dólares (R$ 177,5 milhões).

Agora o Flamengo enfrentará mais um argentino, o Racing, que eliminou o Vélez. O primeiro jogo será no Maracanã e o segundo em Avellaneda, na Grande Buenos Aires. Os duelos, afinal, ocorrerão nas semanas de 22 e 29 de outubro. Quem vencer de Fla x Racing enfrentará o vencedor da outra semifinal, Palmeiras ou LDU. A grande decisão da Libertadores, assim, será no dia 29 de novembro, em Lima, e o campeão se classifica para o Intercontinental, em dezembro, enfrentando o Cruz Azul, do México.

