Neymar promete medidas legais contra acusação de alcoolismo e outros supostos vícios

Assessoria de Neymar afirma que irá processar "fake news" sobre vícios

Assessoria de Neymar afirma que irá processar
Assessoria de Neymar afirma que irá processar "fake news" sobre vícios - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos)

Neymar Jr. decidiu tomar medidas judiciais contra as notícias recentes sobre seu suposto vício em álcool, drogas e jogos online. Em nota a assessoria do camisa 10 do Santos classificou as informações como caluniosas e infundadas, reiterando, por fim, que adotará ações cabíveis. O astro se recupera de uma lesão e segue como desfalque de Vojvoda no Peixe.

As informações surgiram a partir do relato do jornalista Rodolfo Gomes, durante live em seu canal no Youtube, obtidas por pessoas próximas à família do atleta. De acordo com a apuração, o atacante teria desenvolvido hábitos considerados nocivos ao seu rendimento esportivo, com sua rotina interferindo na rotina do Santos.

“Ele está viciado em whisky com energético, fuma narguilé e só dorme às 4h ou 5h da manhã”, afirmou durante a transmissão.

Na sequência, alegou que os treinos do Santos estariam adaptados à rotina do ídolo, a fim de não confrontá-los com os horários de sono do camisa 10. Isso, ainda segundo a versão, teria causado incômodo entre os demais atletas.

Pronunciamento oficial

Não demorou muito para a ‘NR Sports’, responsável pela gestão da carreira do atacante, se manifestar sobre o tema nas redes sociais. Em nota, a empresa afirmou que a equipe jurídica do atleta já adotou providências cíveis e criminais contra o jornalista.

“Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos”, dizia a nota.

O texto também rejeita qualquer tentativa de “dar palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para disseminar informações falsas”. Afirma, ainda, que a propagação de “fake news” atinge diretamente a honra e a reputação do jogador, além de contribuir para a desinformação e prejudicar o jornalismo sério.

Neymar no Santos

Paralelamente à polêmica, o astro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida durante treino no CT Rei Pelé, no dia 18 de setembro. Exames apontaram uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral, e o atleta já iniciou tratamento sob acompanhamento do departamento médico do clube.

Trata-se do terceiro problema físico do camisa 10 na temporada — o que tem afetado sua sequência de jogos pelo clube. Ainda não há prazo oficial para seu retorno, embora estime-se um período de recuperação por até 12 semanas.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/09/2025 14:04
