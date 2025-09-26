Neymar promete medidas legais contra acusação de alcoolismo e outros supostos vícios

Neymar Jr. decidiu tomar medidas judiciais contra as notícias recentes sobre seu suposto vício em álcool, drogas e jogos online. Em nota a assessoria do camisa 10 do Santos classificou as informações como caluniosas e infundadas, reiterando, por fim, que adotará ações cabíveis. O astro se recupera de uma lesão e segue como desfalque de Vojvoda no Peixe.

As informações surgiram a partir do relato do jornalista Rodolfo Gomes, durante live em seu canal no Youtube, obtidas por pessoas próximas à família do atleta. De acordo com a apuração, o atacante teria desenvolvido hábitos considerados nocivos ao seu rendimento esportivo, com sua rotina interferindo na rotina do Santos.

“Ele está viciado em whisky com energético, fuma narguilé e só dorme às 4h ou 5h da manhã”, afirmou durante a transmissão.

Na sequência, alegou que os treinos do Santos estariam adaptados à rotina do ídolo, a fim de não confrontá-los com os horários de sono do camisa 10. Isso, ainda segundo a versão, teria causado incômodo entre os demais atletas.

Pronunciamento oficial

Não demorou muito para a ‘NR Sports’, responsável pela gestão da carreira do atacante, se manifestar sobre o tema nas redes sociais. Em nota, a empresa afirmou que a equipe jurídica do atleta já adotou providências cíveis e criminais contra o jornalista.

“Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos”, dizia a nota.

O texto também rejeita qualquer tentativa de “dar palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para disseminar informações falsas”. Afirma, ainda, que a propagação de “fake news” atinge diretamente a honra e a reputação do jogador, além de contribuir para a desinformação e prejudicar o jornalismo sério.

Neymar no Santos

Paralelamente à polêmica, o astro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida durante treino no CT Rei Pelé, no dia 18 de setembro. Exames apontaram uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral, e o atleta já iniciou tratamento sob acompanhamento do departamento médico do clube.

Trata-se do terceiro problema físico do camisa 10 na temporada — o que tem afetado sua sequência de jogos pelo clube. Ainda não há prazo oficial para seu retorno, embora estime-se um período de recuperação por até 12 semanas.

