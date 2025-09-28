Brasília vence União Corinthians em estreia no Torneio de Abertura

Deu gosto matar saudade do Brasília. Cento e quarenta e sete dias depois da eliminação nas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) contra o São Paulo, o time candango estreou com vitória no Torneio de Abertura. A trupe comandada por Dedé Barbosa derrotou o União Corinthians-RS por 65 x 46 no Ginásio Nilson na largada do Grupo D.
A competição reúne até o próximo sábado 11 times da elite nacional e um convidado da Argentina: o Union. O Brasília volta à quadra na terça-feira diante do Cruzeiro, às 20h. A entrada é franca. O ingresso pode ser retirado no site www.sympla.com.br.
Von Haydin foi o cestinha da partida com 17 pontos, 14 deles no primeiro tempo. Brunão colaborou com 11, a mesma marca de Isaac com a camisa do União Corinthians.
Dono da casa, o Brasília se impôs contra o Corinthians desde o início. Mesmo sem ritmo de jogo, abriu 19 x 11 no primeiro quarto. O Brasília manteve a intensidade no segundo período e fez 14 x 11. Saiu para o intervalo com 33 x 22 sem dar chance de reação ao adversário. Destaque do time candango, Von Haydin foi para o intervalo com 14 pontos e três assistências e dois rebotes. Um início de partida irretocável no primeiro tempo.
A segunda etapa começou com o Brasília administrando a partida. O placar do terceiro quarto se repetiu no terceiro: 19 x 11. Com a vitória encaminhada, coube controlar o União Corinthians na etapa final e aguardar o apito final para concluir a parcial empatada em 13 x 16 e a estreia com 65 x 46. Apenas os primeiros colocados dos quatro grupos se classificam para as semifinais. O União Corinthians enfrenta o Cruzeiro nesta segunda. Se vencer, o time mineiro decidirá o primeiro lugar na terça-feira no confronto direto com o Brasília.
O Torneio de Abertura começou na manhã deste domingo com vitória do Unifacisa contra o Bauru por 90 x 53. O Minas superou o Caxias por 86 x 59. O Patos fez 88 x 78 no Fortaleza.
Atração
Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e de ouro e prata no Campeonato Mundial de Tóquio neste mês, no Japão, o marchador Caio Bonfim foi ao Ginásio Nilson Nelson neste domingo prestigiar a abertura do torneio em Brasília com dois dos três filhos.
“O basquete é um dos melhores esportes do mundo para se assistir, porque acontece cesta toda hora. É muito legal esse ambiente. Eu gosto muito e trouxe os meus filhos para eles sentirem um pouco disso e apoiar o time da cidade também. Temos de fomentar o esporte”, disse no Ginásio Nilson Nelson, ao lado de Miguel, de 6 anos, e de Theo, 3,
“A galera de Brasília geralmente é mais reservada, olha, manda um joia, não quer perturbar. Mas, quando estou no ambiente esportivo, tem esse carinho. É muito legal. No ano passado, eu estava aqui e me pediram para ficar em pé, e o pessoal aplaudiu. É sempre bacana estar aqui prestigiando e receber esse carinho”, afirmou Caio Bonfim.
Torneio de Abertura
Próximos jogos
29/8 – Segunda-feira
12h15 – Caxias x Botafogo
14h45 – Unifacisa x Unión
17h30 – União Corinthians x Cruzeiro
20h – Fortaleza x Flamengo