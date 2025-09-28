Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que agrediu Wanderlei Silva

A luta entre Wanderlei Silva e Acelino “Popó” Freitas, realizada neste sábado (27/9) no Spaten Fight Night, em São Paulo, terminou em confusão generalizada. O combate, previsto para oito rounds, foi interrompido no quarto assalto, quando o árbitro desclassificou Wanderlei após três golpes irregulares. A vitória foi concedida a Popó, que chegou a subir nas cordas para comemorar.

A celebração, no entanto, foi interrompida pela invasão das equipes ao ringue, dando início a uma briga. Nas imagens exibidas pela TV Globo, o filho de Popó, Rafael Freitas, aparece acertando um soco nas costas de Wanderlei, que caiu desacordado e precisou de atendimento médico imediato. O ex-lutador foi levado a um hospital da zona sul da capital, onde recebeu pontos e passou por exames.

Após o tumulto, Popó se desculpou publicamente, mas responsabilizou o time adversário. Já Fabricio Werdum, presente no corner de Wanderlei, disse ter apenas reagido às agressões. No dia seguinte (28/9), Wanderlei Silva se pronunciou nas redes sociais, afirmando ter sido “covardemente agredido” pela equipe rival. Ele mostrou o olho ferido, relatou dores de cabeça e criticou a postura dos envolvidos, classificando o episódio como “lamentável para o esporte”.

Em entrevista ao Fantástico, que irá ao ar neste domingo (28/9), Rafael se desculpou pela situação e explicou ter agido em defesa: "Quando eu percebi, começou aquela confusão generalizada, iniciada pela equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida e pelo Werdum. Quando eu vi todos eles agredindo o meu pai e os meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família. Eu quero pedir desculpas ao Wanderlei e para toda a sua família, por tudo que ele fez pelo esporte dele também. E (dizer) que não foi minha intenção."

Quem é Rafael Freitas?

Rafael Freitas, de 32 anos, é um dos filhos de Acelino “Popó” Freitas. Ele tem como irmãos Igor, Iago, Gustavo, Juan e Acelino Júnior, apelidado de “Popozinho” pela família. Antes do episódio no Spaten Fight Night 2, Rafael mantinha um perfil profissional nas redes sociais, no qual se apresentava como treinador de boxe e personal trainer, mas foi desativado logo após a confusão. Pouco se sabe sobre sua trajetória, e não há registros de carreira como lutador.

Na internet, o irmão Juan chegou a parabenizá-lo pela atitude durante a briga, mas acabou apagando a publicação após críticas. "Quando falar do meu irmão, fale baixo. Parabéns, Rafa (risos)", escreveu Juan.

Na noite do evento, Rafael apareceu em destaque ainda antes da luta, trajado de terno e gravata, segurando um dos cinturões do pai durante a transmissão oficial. Mais tarde, quando o árbitro anunciou a desclassificação de Wanderlei Silva por golpes ilegais, o clima de tensão escalou. Com as equipes em confronto dentro do ringue, Rafael atravessou as cordas e se envolveu diretamente na briga que tomou conta da arena.