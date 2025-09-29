Semifinais do Candangão Feminino são definidas na última rodada

O fim de semana consolidou as últimas definições da primeira fase do Candangão Feminino. Classificados, Minas Brasília, Real Brasília, Cresspom e Ceilândia avançam para o mata-mata da competição. A rodada definiu os duelos da semifinal do certame local, previsto para ocorrer nos próximos dois finais de semana.

Legião e Cruzeiro deram início à rodada. No duelo dos eliminados, a vitória ficou para o Carcará, por 2 x 0. No Estádio Rorizão, em Samambaia Norte, Nat e Thaylane balançaram a rede e garantiram o triunfo. Desta forma, o Carcará encerrou a participação no Candangão na quinta colocação, com seis pontos, duas vitórias e quatro derrotas. O Leão Branco finalizou a disputa na sexta posição, com apenas um triunfo e cinco tropeços.

Na vice-liderança, o Real Brasília marcou nove gols em cima do Luziânia. O êxito das Leoas do Planalto passou pelos pés de Maiara, Isabela e Marcela. Cada uma balançou a rede duas vezes. Para fechar o dia, Luciana, Luciene e Katyelle também deixaram os delas. Entretanto, o árbitro Pedro Amorim Filho precisou encerrar o confronto aos 39 minutos do primeiro tempo, por insuficiência de atletas na equipe do Luziânia logo após o atendimento médico da jogadora Samantha e não haver substituta para recompor o time dentro de campo.

Já classificados, Cresspom e Ceilândia terminaram a partida no 0 x 0, no Estádio Bezerrão. Com apenas um ponto de diferença das Tigresas, terceiras colocadas, para o clube alvinegro na quarta posição, Cresspom e Real Brasília formam um dos duelos do Candangão Feminino. Do outro lado, Minas Brasília e Ceilândia protagonizam a outra chave.

Semifinais

Minas Brasília x Cresspom

Real Brasília x Ceilândia

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

