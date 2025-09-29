Candangão Série B: disputa pelo acesso embola com resultados da rodada

A duas rodadas de conhecermos os clubes que irão conquistar o acesso para a elite do futebol candango, a bola rolou pela quinta rodada da Segundinha. Os resultados do fim de semana apertaram ainda mais a classificação. A equipe da Aruc segue firme na liderança, porém, tem na cola o Brasília e o Planaltina, ambos com apenas um ponto de desvantagem para o primeiro colocado.
O Brasília abriu a rodada no sábado (27/9) com vitória contra a equipe do Luziânia, no Estádio Abadião. O clube colorado triunfou por 2 x 1, em um jogo marcado pela quantidade de cartões: oito no total, quatro para cada lado. Os tentos do Colorado foram marcados por Charles e Pedro Felipe, enquanto Fábio Gama fez o gol de honra do time da Igrejinha.
No outro confronto da tarde, no Estádio Rorizão, o Riacho City conquistou a primeira vitória no campeonato. A equipe do Riacho Fundo superou o Greval com um placar de 3 x 2, com gols de Cleiton e Victor, duas vezes. O time do Valparaíso descontou com Azevedo e João Gabriel.
A maior goleada da rodada ocorreu no domingo (28/9). O Planaltina conquistou os três pontos na Segundinha após balançar a rede do Candango sete vezes. Os gols da vitória foram de João Henrique e Jhonson, duas vezes cada, Wesley, Denilson e Michel, embalando o quarto jogo sem perder no torneio.
Por fim, o líder Aruc firmou a posição com o êxito diante do Cruzeiro, quarto colocado. Ao todo, cinco gols foram marcados pela melhor equipe do campeonato. Regino, Diego (duas vezes), Ian e Gabriel Kersul aumentaram o saldo de gols da equipe.
Na próxima rodada, é a vez do Cruzeiro receber a equipe do Greval. O Luziânia enfrenta o Candango para tentar melhorar a posição na tabela. Na briga pela vice-liderança, Planaltina e Brasília vão para o embate e, para encerrar o final de semana, o líder Aruc duela com o Riacho City.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
