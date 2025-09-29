Brasília Basquete enfrenta o Cruzeiro pelo Torneio de Abertura do NBB

/Após estrear com o pé direito no Torneio de Abertura do NBB, o Brasília Basquete volta à quadra nesta terça-feira (30/9), para enfrentar o Cruzeiro, às 20h, no Ginásio Nilson Nelson. Os ingressos para acompanhar a partida são gratuitos e podem ser retirados no aplicativo da equipe. No primeiro jogo do torneio, mais de 2 mil pessoas acompanharam de perto o triunfo do ET sobre o União Corinthians, por 65 x 46. Embalado, o time do DF vai em busca da segunda vitória na competição.

O anfitrião Brasília soube tirar de letra a vitória na primeira rodada. Os extraterrestres impuseram o ritmo dentro de quadra, administrando a vantagem nas parciais. O Brasília Basquete garantiu o triunfo em todos os quartos. Com o apoio da torcida presente, aproveitou os erros do adversário para converter pontos e garantir a vitória. Daniel Von Haydin foi o cestinha do jogo, com 17 pontos, cinco rebotes e três assistências. Destaque também para Brunão: 11 pontos na conta e sete rebotes.



O Cruzeiro é o mais novo entre as equipes competidoras da próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB). A expetativa para a noite desta terça-feira (29/9) é o Brasília garantir a vantagem diante dos adversários, defendendo a liderança para avançar na competição. No último ano, o time do DF encerrou o Torneio de Abertura na quarta colocação, após ser eliminado pelo São Paulo, nas oitavas de final do campeonato.

Em caso de vitória brasiliense, o Brasília Basquete carimba o passaporte às semifinais do Torneio de Abertura. Na próxima fase, os líderes dos quatro grupos duelam entre si pelas vagas da grande finalíssima. Os segundos colocados disputam do quinto ao oitavo lugar. Os terceiros, de 9º a 12°. A etapa de mata-mata está reservada para o período de 2 a 4 de outubro, dia da final

Primeira fase

Domingo (28/9)

Brusque 50 x 93 Unifacisa

Minas 86 x 59 Caxias

Pato Basquete 88 x 78 Fortaleza

Brasília 65 x 46 União Corinthians

Segunda-feira (29/9)

Caxias 66 x 52 Botafogo

Unifacisa 81 x 85 Unión (ARG)

União Corinthians 75 x 86 Cruzeiro

Fortaleza x Flamengo

Terça-feira (30/9)

12h15 – Unión (ARG) x Brusque

14h45 – Botafogo x Minas

17h30 – Flamengo x Pato Basquete

20h – Cruzeiro x Brasília

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

