Artilheiro do Vasco na “Era Diniz”, Rayan se consolida como dono do time

Com o gol marcado na vitória do Vasco sobre o Cruzeiro, Rayan empatou com Vegetti como artilheiro da “Era Diniz”, com nove bolas na rede. Essa marca reforça a ascensão vivida pelo cria de São Januário, que se consolida a cada jogo como dono do time.

Aos 19 anos, o atacante demonstra maturidade impressionante para sua idade, aliando habilidade, técnica, velocidade e faro de gol. Sob o comando de Fernando Diniz, Rayan ganhou a confiança que faltava para desabrochar no time profissional do Vasco. Antes da chegada do treinador, foram apenas três gols marcados em 17 partidas na temporada.

Além dos números expressivos, a postura em campo também tem chamado a atenção. Rayan se mostra comprometido com a marcação, participando bastante da recomposição defensiva. Na vitória sobre o Cruzeiro, o atacante se destacou neste aspecto ao ganhar seis dos 12 duelos pelo chão, conseguir três desarmes, duas interceptações e quatro cortes. Os dados são do “Sofascore”.

Vasco busca renovação

O Vasco, ciente do assédio de clubes europeus, já se movimenta para renovar o contrato de Rayan, que termina no final do ano que vem. A diretoria negocia um aumento salarial para elevar a multa rescisória, que atualmente é de 40 milhões de euros (R$ 249,7 milhões na cotação atual).

A expectativa do Vasco é negociar Rayan por pelo menos 30 milhões de euros. No entanto, dificilmente algum clube europeu vai oferecer esse valor na janela do final do ano. Dessa forma, o Cruz-Maltino está confiante em manter o atacante até o meio do ano que vem, coincidindo com a janela de início de temporada na Europa, historicamente mais vantajosa financeiramente.

Até isso acontecer, o torcedor do Vasco vai curtindo e vibrando com as boas atuações de Rayan, sabendo que a cada jogo, o atacante se aproxima do adeus.

