Manifestações do lado de fora e arquibancadas vazias: a noite de protestos no Morumbis

O São Paulo vive seu momento mais conturbado na temporada. Na noite desta segunda-feira (29), o Tricolor perdeu para o Ceará por 1 a 0 e alcançou sua quarta derrota consecutiva no ano. O resultado aumenta a pressão dentro e fora de campo, já que o Morumbis recebeu vários protestos no duelo contra o Vozão.

Antes da bola rolar, torcedores realizaram uma manifestação contra a diretoria do lado de fora do estádio. Com faixas, cartazes e até a presença de caixões, os tricolores pediram a renúncia do presidente Júlio Cazares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. A principal bronca da torcida é quanto à transparência financeira do clube. O clima ficou tenso depois da eliminação na Libertadores, na última quinta-feira (25).

Dentro do Morumbis, o protesto seguiu com a ausência de torcedores. Apenas 12.342 pessoas acompanharam a derrota do São Paulo para o Ceará, o pior público do ano. Além disso, o público foi o menor registrado desde 2019 no estádio e quebrou uma sequência de 82 jogos seguidos com pelo menos 20 mil torcedores no estádio.

Durante a partida, os torcedores protestaram contra a diretoria com cânticos ofensivos ao presidente. A cobrança ficou ainda maior depois que o Ceará abriu o marcador e, principalmente, no final da partida. Agora, o São Paulo viaja pressionado para Fortaleza, para tentar aliviar o clima dentro de campo e nos bastidores.

