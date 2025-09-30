Carente de protagonistas, Ancelotti convoca Seleção operária nesta quarta

O drama de Carlo Ancelotti: craques da Seleção estão lesionados, em má fase ou assumiram papel de coadjuvantes nos clubes neste início de temporada na Europa - (crédito: Daniel MIRANDA / AFP)

A carência de protagonistas brasileiros nos principais centros do futebol europeu deixa o técnico Carlo Ancelotti cada vez mais convicto da necessidade de montar uma Seleção Brasileira capaz de apresentar um futebol coletivo — e menos dependente das individualidades. Esse deve ser o perfil da terceira convocação do italiano, hoje, às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Faltando 253 dias para o início da Copa do Mundo no Canadá, no México e nos Estados Unidos, Neymar lida com mais uma contusão e está fora de combate. Vinicius Junior e Rodrygo viraram coadjuvantes de Kylyan Mbappé no Real Madrid na nova hierarquia estabelecida pelo técnico espanhol Xabi Alonso. Cotado à Bola de Ouro na premiação da revista France Football, Raphinha ficou em sexto lugar, muito atrás do colega de time Lamine Yamal, de 18 anos. O número 2 do mundo perdeu a eleição para Ousmane Dembélé.

A falta de protagonistas é apenas uma das inúmeras tormentas da Seleção. A era Ancelotti da sequência a um problema grave: a falta de um centroavante minimamente capaz de balançar a rede. Richarlison foi testado contra o Equador e não marcou. Depois, sofreu horrores com altitude em El Alto, na Bolívia. Matheus Cunha deu assistência para Vinicius Junior na vitória contra o Paraguai. João Pedro não funcionou nos 3 x 0 contra o Chile, no Maracanã.

A procura por um camisa 9 faz o trabalho andar em círculo e pode dar brecha a Igor Jesus. O campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo no ano passado tem quatro gols em sete jogos pelo Nottingham Forest no início da temporada europeia. Marcou duas vezes na Copa da Liga Inglesa e outras duas na Liga Europa. A pessoas próximas, Ancelotti lamenta não contar com Gabriel Jesus. Lesionado, o craque do Arsenal não entra em campo desde 12 de janeiro.

Artilheiro do Brasileirão com 15 gols, Kaio Jorge segue no radar. Vitor Roque está em ascensão no Palmeiras. Centroavante raiz, Pedro tem poucas chances de constar na lista. O golaço na partida de ida contra o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores contrastou com os desperdícios em série na mesma partida e a exibição apagada no confronto de volta das quartas, em La Plata.

Na ausência de centroavantes, os pontas assumiram a responsabilidade. Dos 24 gols do Brasil no quinto lugar nas Eliminatórias, 16 foram de extremos e dois de "cmisas nove": um de Matheus Cunha contra a Argentina e outro de Igor Jesus diante do Chile, em Santiago.

Além dos problemas técnicos, os boletins médicos influenciarão a convocação. O zagueiro Alexsandro (Lille-FRA) se recupera de uma lesão na coxa direita. Marquinhos trata uma contusão no quadríceps esquerdo. Ausente na última convocação, o meia Gerson (Zenit-RUS) trata uma contusão no músculo reto femoral da perna direita sofrida há mais de um mês. Raphinha (Barcelona-ESP) machucou o tendão da coxa. Alisson deixou o campo lesionado na exibição pelo Liverpool na Champions League.

Há expectativa pelo primeiro contato na Seleção de Carlo Ancelotti com Rodrygo e Éder Militão, ambos do Real Madrid. O técnico também tem a intenção de testar o volante Joelinton.

Era Ancelotti

Saiba quem já foi convocado

Goleiros

Alisson, Hugo Souza e Bento

Zagueiros

Alexsandro, Marquinhos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo, Léo Ortiz

Laterais-direitos

Danilo, Vanderson, Wesley e Vitinho

Laterais-esquerdos

Douglas Santos, Caio Henrique, Carlos Augusto e Alex Sandro

Volantes

Casemiro, Éderson, Joelinton, Andrey Santos, Jean Lucas

Meias

Gerson, Lucas Paquetá e Andreas Pereira

Atacantes

Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Richarlison, Matheus Cunha, Antony, Estêvão, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Samuel Lino