Erling Haaland abre intimidade e expõe rotina “embaraçosa” com Isabel Johansen

Erling Haaland detalhou, em rara entrevista sobre sua vida pessoal, parte da rotina de seu relacionamento com Isabel Haugseng Johansen. À emissora norueguesa ‘NRK’, o atacante do Manchester City revelou hábitos simples que mantém com a companheira e o que costumam fazer em momentos de folga, sobretudo os românticos.

A relação entre Haaland e Isabel teve início quando ainda atuavam pelo Bryne FK — clube defendido por ambos na juventude. Questionado sobre a aproximação, o atacante contou, com bom humor, que não foi ele quem deu o primeiro passo.

“Ela andou atrás de mim, não fui eu que andei atrás dela”, afirmou sorrindo.

O casal se assumiu tempos depois e está junto desde antes da transferência do atacante para o City, em 2022. Como mencionado, Isabel também possui histórico como atleta, embora esteja afastada atualmente, e vive com o atleta na Inglaterra.

E a rotina a dois?

Ainda durante a entrevista, Erling também revelou que o casal valoriza uma rotina mais tranquila, com pequenos prazeres juntos. Entre as atividades preferidas estão sessões de videogame — menção honrosa ao ‘Minecraft’ —, jantares preparados por ele e passeios discretos.

“Eu preparo o jantar. Quer dizer, vai ser um pouco embaraçoso para ela eu dizer isto, mas ela também gosta de videogames. Então, jogamos Minecraft juntos. Sentamos juntos e jogamos, construímos casas e tudo mais. Ou vamos para casa em Bryne e pedimos kebab”, contou o atacante ainda sorrindo.

O atacante norueguês também mencionou, em tom descontraído, a possibilidade de servir kebab na festa de seu matrimônio: “Num casamento, queres servir o melhor que puder, então pode muito bem ser kebab”.

Protagonismo de Haaland

Dentro de campo, o astro se mantém como um dos principais nomes do futebol inglês na atualidade. Na última quinta-feira, por exemplo, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, pela Champions League. O resultado levou o norueguês à marca de 50 gols em 49 partidas pela competição — desempenho mais rápido da história do torneio.

Com esse feito, o atacante ultrapassou nomes históricos e igualou Thierry Henry no ranking de maiores artilheiros da Champions League. Ele superou Van Nistelrooy, segundo da lista, com 13 jogos a menos.

Mesmo com o alto rendimento atual, com nove gols em sete jogos na temporada 2025/26, o astro não vive seu início mais goleador no City. A título de comparação, em 2022 e 2024, o centroavante começou com dez gols nas sete primeiras partidas do calendário oficial.

Já no último sábado (27), o norueguês chegou à marca de 133 gols com a camisa do City, isolando-se como nono maior artilheiro da história do clube. Ele, aliás, está próximo de ultrapassar Tommy Browell, que soma 139 tentos, e segue sua perseguição a Sergio Agüero, líder absoluto da lista com 260.

Próximo compromisso

O Manchester City volta a campo nesta quarta-feira (1º), quando enfrenta o Monaco, fora de casa, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Haaland, como de costume, será uma das principais atrações do duelo.

