Brasília enfrenta Minas por vaga na final do Torneio de Abertura do NBB

O técnico Dedé Barbosa exige evolução rápida do Brasília Basquete para peitar o Minas no jogão desta quinta-feira, no Nilson Nelson - (crédito: @mmaranhaofoto)

A invencibilidade do Brasília Basquete na pré-temporada será testada nesta quinta-feira, às 20h, no Ginásio Nilson Nelson, pelo atual campeão do Novo Basquete Brasil. Anfitirão do Torneio de Abertura do NBB, o time candango medirá forças com o Minas pelas semifinais do torneio. O sobrevivente enfrentará o Flamengo ou Unión Santa Fé na final deste sábado. A entrada é franca é o ingresso pode ser retirado no site da plataforma sympla.

A campanha do Brasília Basquete foi tranquila na fase de grupos. No último domingo, superou o União Corinthians-RS por 65 x 46. Depois da folga na segunda-feira, passou com folga pelo Cruzeiro por 91 x 80 e confirmou a presença nas semifinais.

O retrospecto do Minas na competição é avassalador. Debutou triturando o Caxias com um impiedoso 86 x 59. O duelo com o Botafogo foi mais apertado e terminou 90 x 83.

"A expectativa é muito alta. Nossa torcida abraçou o time nos apoiou muito nos dois jogos. Tenho certeza de que vamos fazer uma boa partida. Todo mundo corre um pouco mais quando está valendo uma vaga na final. Vamos em busca do título", promete o ala Daniel Von Haydin, um dos destaques do Brasília Basquete nas duas partidas.

O capitão Pedro Mendonça deixou a vitória contra o Cruzeiro de lado na última terça-feira e focou no Minas. "Jogamos com intensidade do início ao fim e contamos com a torcida, que foi fundamental. Cumprimos os combinados e conseguimos a vitória", comentou.

Mendonça mandou recado ao time para o duelo desta quinta-feira. "Agora, é virar a chave e pensar na semifinal, que será ainda mais dura. Estamos preparados para esse desafio".

O técnico Dedé Barbosa está satisfeito com o rendimento do Brasília Basquete no Torneio de Abertura e destaca as evoluções. "Melhoramos ofensivamente no segundo jogo (contra o Cruzeiro), mas ainda estamos devendo alguns combinados nossos. E precisamos melhorar para poder bater de frente com o Minas. Estudamos a equipe há algum tempo e sabemos da dificuldade que teremos nesse jogo. Valendo vaga na final é sempre gostoso de jogar".