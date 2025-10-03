Jogador brasileiro segue na UTI após grave acidente de carro; saiba o estado de saúde

O brasileiro Kayo Lopes, volante do BKS Sparta Brodnica, da Polônia, permanece internado em estado grave na UTI após sofrer um acidente de carro no último domingo (28), no distrito de Plowce. Submetido a uma cirurgia de emergência na coluna cervical, o jovem de 23 anos se encontra em coma farmacológico, segundo informações oficiais do clube.

Kayo estava no veículo ao lado de dois compatriotas: Brendon Pereira, atacante da mesma equipe, e Pedro Guilherme, ex-zagueiro do Sparta. De acordo a imprensa local, o defensor conduzia o carro quando o veículo perdeu o controle, saiu da pista, capotou diversas vezes e colidiu contra uma árvore.

Pedro, que conduzia o veículo, e Brendon sofreram escoriações leves e receberam alta, enquanto Kayo foi a vítima mais gravemente ferida do acidente. O volante recebeu atendimento rápido e não demorou muito para ser transferido da região.

Estado clínico após acidente

Kayo passou por um processo cirúrgico concentrado na região cervical da coluna vertebral horas após o acidente. Embora bem-sucedida, trata-se de uma cirurgia de alta complexidade. Em comunicado, o clube ratificou a gravidade da situação e reforçou a necessidade de apoio irrestrito nesta fase de recuperação.

“Ele está em coma farmacológico, sua condição permanece muito grave e o tratamento é incerto. Muito complexo. Toda a sua família está a milhares de quilômetros de distância, no seu Brasil natal”, declarou o Brodnica em publicação oficial.

Campanha de arrecadação

Diante da gravidade do caso e da ausência de familiares no país europeu, o Brodnica iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar no tratamento e na ida dos pais de Kayo à Polônia. Parte dos recursos ficará destinada à reabilitação do volante, enquanto outra parcela custeará despesas com passagens e hospedagem da família.

A federação local, como gesto de solidariedade, suspendeu uma das partidas do clube. As atividades também ficaram de lado, e os jogadores da equipe seguem mobilizados em apoio ao companheiro.

Brendon Pereira, que estava no carro, detalhou o acidente e ressaltou a gravidade da situação. Segundo o relato, o trio estava voltando do aeroporto para deixar o pai de um deles, após período na Polônia.

“Na volta do aeroporto, o carro saiu da pista, bateu numa vala e capotou algumas vezes. Depois, atingiu uma árvore. Eu e o Pedro tivemos ferimentos leves e já recebemos alta. O Kayo teve uma lesão grave na coluna e precisou passar por uma cirurgia muito séria na cervical”, contou.

O que diz a família?

A mãe do jogador, Michele da Silva, acompanha o estado do filho à distância. Segundo ela, o clube tem encaminhado informações diárias por meio da diretoria, bem como através de Brendon. Ela reconheceu o suporte recebido durante o processo.

“O clube está dando assistência, me dando apoio. Eles interromperam os treinos e jogos, e o Kayo está assistido por eles. Tenho informação todos os dias”, declarou a mãe do jogador.

Kayo Lopes iniciou sua carreira nas categorias de base do Volta Redonda e passou por clubes como Juventude, Itapirense, São Carlos e América de Teófilo Otoni antes de seguir para o futebol europeu. Em 2025, foi contratado pelo Sparta Brodnica, da IV Liga polonesa.