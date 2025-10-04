Real goleia Cresspom e encaminha vaga à final do Candangão Feminino

Comemoração de videogame na exibição de gala do Real Brasília contra o Cresspom sob sol escaldante no Estádio Rorizão, em Samambaia - (crédito: @Giovanifoto)

A menos que milagres aconteçam nas partidas de volta no próximo fim de semana, a decisão do Campeonato Feminino do Distrito Federal está encaminhada. Depois de o Minas Brasília abrir 6 x 1 contra o Ceilândia na última quinta-feira, o Real Brasília se impôs por 4 x 0 contra o Cresspom na manhã deste sábado, no Rorizão, em Samambaia.

As atuais hexacampeãs do Candangão precisaram praticamente do primeiro tempo para resolver a partida. Um gol de Giovana e dois de Isabela decretaram o resultado. Beatriz ampliou na etapa final e consolidou a goleada sob um calor de 28º e umidade de 31%.

O Real Brasília abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. As Leoas do Planalto fizeram pressão na saída de bola. Ágata perdeu uma dividida com Baião, Giovana recebeu passe de Mayara na entrada da pequena área e finalizou no canto esquerdo do Cresspom.

Leia também: Esquenta da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

A rede voltou a balançar aos 32 minutos. Isabela recebeu lançamento longo de Edna, invadiu a área em condição legal e ampliou para o Real Brasília. A atacante anotou o terceiro depois de uma cobrança de escanteio e começou a transformar o resultado em goleada.

O quarto gol do Real Brasília saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Mayara cobrou falta, Lívia Leal defendeu parcialmente e a oportunista volante Beatriz apareceu para aproveitar o rebote, marcar o quarto gol e encaminhar a vaga na decisão. O duelo de volta será no próximo sábado, às 15h30, no Defelê.



Sub-17

O Minas Brasília derrotou o Ceilândia na final do Campeonato Sub-17 do Distrito Federal. Artilheira isolada da competição, Dandara fez o gol do título das Minas na categoria de base. O torneio tem o apoio do Programa CBF Transforma de aplicação do legado no futebol feminino. É o bicampeonato das "Mini-Minas", como são chamadas carinhosamente as promessas do Minas Brasília.