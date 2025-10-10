AtaK-Pop: Brasil entra em campo contra a Coréia do Sul nesta sexta

Ancelotti exige comprometimento defensivo. Em quatro partidas, ele sofreu apenas um gol de pênalti da Bolívia na derrota por 1 x 0 na altitude de El Alto - (crédito: kleber)

O "produtor musical" italiano Carlo Ancelotti pretende lançar hoje, na terra do K-Pop, um quarteto capaz de convidar a Coreia do Sul para dançar e finalmente embalar o sonho do hexa a 244 dias do início da Copa do Mundo. Juntos pela primeira vez no ataque da Seleção, Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinicius Junior tiveram poucos dias de ensaio em busca da afinação, mas oferecem um repertório digno do respeitável público de 66.700 pagantes na arena.

Jovens, os candidatos a influenciadores do futebol ofensivo têm no máximo 26 anos e vestem a camisa de times de ponta da Europa. Matheus Cunha, o mais velho, defende o Manchester United. O caçula Estêvão, de 18, inicia a trajetória no Chelsea. Protagonistas do dueto de ataque do Real Madrid na conquista da Champions League em 2024 sob a batuta de Ancelotti, Vinicius Junior, 25, e Rodrygo, 24, são os protagonistas da banda.

"O nível é muito alto no ataque. Vejo como uma motivação para que eu evolua e esteja aqui com mais frequência para me firmar e ir à Copa do Mundo", projeta Estêvão. A joia do Chelsea balançou a rede pela primeira vez na Seleção principal nos 3 x 0 contra o Chile.

A harmonia e a sequência do quarteto verde-amarelo tem um pré-requisito estabelecido pelo maestro: "Desejo jogadores que queiram estar no Mundial para ganhar a Copa e não serem os melhores", avisa Ancelotti. Dos quatro, apenas Vinicius Junior foi eleito número 1. É o atual Fifa The Best.

Com a bola, o Brasil funcionará no sistema 3-2-5. Vitinho ou Douglas Santos se unirão a Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vinicius Junior. Sem ela, o comportamento adotado será o 4-4-2. Estêvão e Rodrygo recuam para ajudar os carregadores de piano Casemiro e Bruno Guimarães.

Ancelotti exige comprometimento defensivo. Em quatro partidas, ele sofreu apenas um gol de pênalti da Bolívia na derrota por 1 x 0 na altitude de El Alto (4.150m). A Seleção não foi vazada contra o Equador, o Paraguai e o Chile. "Gostei muito do jogo defensivo da equipe em junho e em setembro. O time defendeu muito bem. Compacto, unido, com compromisso, intenso. Onde a equipe deve melhorar, e amanhã é uma oportunidade, é no jogo com a bola", cobra.

O tempo perdido no ciclo para a Copa incomoda líderes da Seleção. Capitão com a ausência do lesionado Marquinhos, Casemiro alerta: "Diria que nós estamos um pouco atrás. Até mesmo pelo treinador estar há três meses. É inevitável, e temos que ser sinceros", lamenta o volante Casemiro. "Mas somos a Seleção Brasileira, com jogadores de alto nível, nos melhores clubes da Europa, e a adaptação é mais rápida", pondera o volante, com 14 anos de Seleção e 78 jogos.

Casemiro é a voz de comando de Carlo Ancelotti. "A minha relação com o treinador gera um afinidade maior, mas gosto de demonstrar. Ser o primeiro, estar na academia, dar o exemplo aos mais jovens. Com o tempo de casa e por ter jogado duas Copas do Mundo, você transmite o que fazer e o que não fazer", explica.

A série de dois amistosos contra seleções da escola asiática é importante para o ataque, o meio de campo, mas principalmente para a defesa. Ancelotti procura laterais. Com os cortes dos contundidos Vanderson e Wesley, Vitinho ganha oportunidade. Éder Militão substituirá Marquinhos em parceria com Gabriel Magalhães. Marcado pela derrota por 4 x 1 para a Argentina, em março, Bento tenta reconquistar espaço em oportunidade única. Hugo Souza será o titular contra o Japão na próxima terça-feira. A atuação dos candidatos à última posição de goleiro ganha relevância diante das lesões dos intocáveis Alisson e Ederson.