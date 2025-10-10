Candangão Feminino: Minas e Real defendem vantagem para confirmar final

Á 90 minutos de conhecermos as finalistas do Candangão Feminino de 2025, Minas Brasília e Real Brasília estão perto de protagonizarem um clássico na decisão pela taça do torneio candango. Os duelos estão marcados para às 10h, deste sábado (11/10). O desafio de reverter as goleadas sofridas nos confrontos de ida fica para Ceilândia e Cresspom, uma vez que, as respectivas equipes buscam seguir vivos na competição para conquistar o acesso para o Brasileirão A3, em 2026.

O cenário para Minas e Real é favorável. Embalados pela vitória, as Leoas do Planalto triunfaram diante do Cresspom, por 4 x 0. Giovana, Beatriz e Isabela, duas vezes, balançaram a rede para a vantagem realense. O resultado deixa o time aurianil com um pezinho na finalíssima. Do outro lado da chave, as Minas também fizeram a parte delas. Com um placar mais elástico, podem perder por até quatro gols de diferença para seguirem na disputa. No jogo de ida, marcaram 6 x 1 em cima do Ceilândia, confirmando o ataque poderosíssimo do Candangão Feminino.

Por outro lado, a vida para o Alvinegro e para as Tigresas do Cerrado não está fácil. Com a derrota de ambos na ida, o caminho para chegar na final ficou mais complicado. A classificação de uma das equipes garantiria de imediato o acesso no Brasileirão A3, já que, Real Brasília disputa a elite do futebol nacional e o Minas Brasília tem a permanência de 2026 garantida na segunda divisão. Neste caso, o DF tem, por direito, a vaga para um representante na A3.

Caso não haja vitória do Cresspom e do Ceilândia nas semifinais, os times vão decidir quem tem o acesso pelos critérios de desempate. O primeiro critério seria o número de pontos dos times, por exemplo: caso houver um empate no jogo de volta e o outro perder/ganhar. O segundo, na hipótese de duas derrotas, será feito a análise pelo saldo de gols das equipes. O que estiver em uma situação mais favorável, carimba o passaporte para a liga nacional.

Se a decisão ficar entre Real Brasília e Minas Brasília, teremos um duelo de gigantes do Distrito Federal. De um lado, as Leoas do Planalto defendem a hegemonia brasiliense dos últimos anos, com seis títulos conquistados consecutivamente. Caso levante a taça de 2025, o clube alcança o Cresspom, maior campeão candango com sete títulos. Já as Minas conquistaram o feito três vezes, também em sequência, nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Candangão Feminino

Semifinal - jogo de volta

Minas Brasília x Ceilândia

Data e horário: 11/10 (sábado), às 10h

Local: Estádio Bezerrão

Real Brasília x Cresspom

Data e horário: 11/10 (sábado), às 10h

Local: Estádio Defelê