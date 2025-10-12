Brasiliense bate recorde mundial em campeonato na Austrália

Pedro Henrique Lucena Bonfim bateu recorde de corrida nas categorias 400m e 100m masculino II2 no Campeonato Mundial de Atletismo Virtus 2025 - (crédito: Divulgação)

O atleta Pedro Henrique Lucena Bonfim bateu recorde de corrida nas categorias 400m e 100m masculino II2 no Campeonato Mundial de Atletismo Virtus 2025, realizado no sábado (11/10), em Brisbane, na Austrália. A competição é destinada a pessoas com deficiência intelectual e conta com a participação de mais de 300 atletas de 31 países.



Morador de Vicente Pires (DF), Pedro Henrique treina regularmente no projeto de Atletismo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal (Apae-DF). Ele foi convocado pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI) para representar o Brasil na competição mundial.

A equipe brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo Virtus 2025 é composta por 15 pessoas, sendo nove atletas e seis integrantes na comissão técnica.

“A participação de nossos atletas neste evento internacional é motivo de grande alegria para toda a Apae-DF. É o resultado de anos de dedicação, treinamento e superação de desafios", destacou a professora e treinadora Andrea Raulino.

