Pode chamar de Pelé? Saiba o que falta para Cabo Verde rebatizar estádio

Estádio Nacional da Praia, chamado informalmente de Rei Pelé, receberá nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), o duelo entre Cabo Verde e Essuatíni, ex-Suazilândia: vale vaga para a Copa de 2026 - (crédito: Reprodução/Facebook)

Estádio Nacional da Praia, mas podem chamá-lo também de Rei Pelé. Ainda não. Palco da possível apoteose de Cabo Verde nas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026, a arena localizada na capital do arquipélago africano foi a primeira a responder ao chamado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, para que cada uma das 211 federações filiadas construísse ou batizasse um templo da bola em homenagem a Edson Arantes do Nascimento. O dirigente publicou a circular em 6 de janeiro de 2023 e foi atendido.

Cabo Verde só não chama oficialmente o palco do jogo histórico de hoje, contra Essuatíni, ex-Suazilândia, de Rei Pelé por um motivo revelado pelo embaixador do país no Brasil ao Correio Braziliense: "O nome foi aceito pelo governo a conselho da Fifa, mas até hoje não tivemos a posição da família do Pelé, o que impede eticamente a oficialização do novo nome", lamenta José Pedro Chantre D'Oliveira. O diplomata conta que nunca teve acesso à família. "Se o senhor puder ajudar, seremos gratos", encerrou.

Se Edson Arantes do Nascimento estivesse vivo, discursaria assim aos 600 mil súditos cabo verdianos: "Homenagem não se autoriza, se agradece", costumava dizer quando sentia-se lisonjeado com os inúmeros tributos recebidos nos quatro cantos do mundo.

O embaixador de Cabo Verde não exagera no cumprimento dos protocolos. Alterar nomes consagrados de estádios não é simples. Quando o Mané Garrincha foi reconstruído para a Copa de 2014, tentou-se tirar o nome do Anjo das Pernas Tortas da Arena para deixar somente "Estádio Nacional de Brasília". Foi assim também na venda dos naming rights para o banco estatal da capital do país. Uma onda de protestos manteve Mané Garrincha.

No que depender da família e de amigos próximos de Edson Arantes do Nascimento, o Estádio Nacional da Praia pode se chamar oficialmente Rei Pelé a partir de hoje, quando o país pode se classificar pela primeira vez para a Copa do Mundo e se tornar a quarta nação da Organização dos Países de Língua Portuguesa a disputar o principal torneio de futebol do planeta. Líder do Grupo D, com 20 pontos, Cabo Verde confirma a vaga se vencer Essuatíni nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio Nacional da Praia, capital do país. Empate ou derrota servem, desde que Camarões não vença Angola.

Em entrevista ao Correio Braziliense, Márcia Aoki, viúva de Pelé, não somente autoriza a utilização do apelido do companheiro no estádio como pretende ir ao país conhecer o monumento. "A homenagem de Cabo Verde ao Édson, dando nome ao Estádio Nacional de Rei Pelé, me deixou muito emocionada, por ter sido o primeiro país a atender a recomendação do presidente da Fifa, Gianni Infantino", comenta. "Um dia ainda irei ver um jogo nesse Estádio da Praia", avisa a esposa de Pelé até a morte do Rei, em 29 de dezembro de 2022.

Eterno assessor de imprensa de Pelé, Pepito Fornos também se manifestou ao Correio Braziliense. "Cabo Verde é um país que joga como icônico número 10. São 10 ilhas que, pelo Estádio Nacional de Praia, homenageiam o Rei Pelé, o autêntico e inigualável camisa 10", diz.

A sinalização de familiares e amigos do Rei pode transformar o Estádio Nacional da Praia em uma casa de festa por duas razões: a primeira é a possível conquista da vaga inédita para a Copa de 2026. No mês passado, o gramado foi invadido depois da vitória por 1 x 0 contra Camarões no confronto direto pela liderança. É inimaginável o que acontecerá hoje em caso de classificação. "O povo está em polvorosa. O fator casa é sempre muito importante, mas tudo é possível na competição. Tenho fé em uma vitória", vislumbra o embaixador José Pedro Chantre D'Oliveira. Convidado para um congresso na Praia, ele estará no estádio, com capacidade para 15 mil pessoas, engajado na classificação.

A outra missão é levar a resposta dos familiares ao presidente do país, José Maria Neves, e agendar uma festa de oficialização da troca do nome para Rei Pelé, como em Maceió e como foi em Brasília até a demolição do antigo Pelezão, ao lado do ParkShopping. O palco de jogos históricos do futebol candango virou terreno para conjuntos habitacionais.

A reportagem tentou falar com Edinho, filho do Rei Pelé, para falar sobre a homenagem pretendida por Cabo Verde. A matéria continua aberta a atualização quando o ex-jogador, hoje técnico, retornar os contatos por mensagem e ligação.