Cores, escudos e sotaques: o Brasil dentro do futebol de Cabo Verde

O Cruzeiro Calheta tem as mesmas cores e escudo semelhante ao do Cruzeiro de Minas Gerais - (crédito: Reprodução/Facebook)

A classificação inédita de Cabo Verde à Copa do Mundo de 2026 vai além do feito esportivo e traz luz aos detalhes do futebol praticado no país africano. E, neles, existem várias relações de aproximação com o Brasil. Repetindo uma tendência de admiração, pelo menos seis clubes profissionais e amadores cabo-verdianos têm, nas equipes brasileiras, verdadeiras inspirações na construção de identidades. Por lá, existe um Corinthians, um Figueirense, um Cruzeiro e um Botafogo, reforçando a afinidade cultural e linguística entre os dois povos.

No arquipélago africano de língua portuguesa, alguns times nasceram sob o eco dos grandes clubes brasileiros. O Botafogo FC, de São Filipe, na Ilha do Fogo, é um exemplo emblemático. Ele não reprisa a estrela solitária da conhecida matriz carioca, mas os detalhes da versão de Ribeirão Preto-SP. O escudo da equipe copia todo o design do Botafogo-SP, trocando apenas uma cor: o vermelho é substituído pelo amarelo. A equipe disputa uma das principais ligas de Cabo Verde.

No mesmo caminho, está o Cruzeiro Calheta, da Ilha de Santiago. A equipe ostenta a constelação de cinco estrelas brancas sobre fundo azul, espelhando o Cruzeiro de Minas Gerais. No perfil da equipe amadora no Facebook, há outras ligações íntimas com o futebol brasileiro, como uma postagem relembrando uma frase curiosa de Ronaldo Fenômeno. "Quando fui fazer meu primeiro teste, não tinha nenhum goleiro. Então, entrei como goleiro e fiz um. Na semana seguinte, mudei de posição e viram que eu era bom na linha."

Cruzeiro, Corinthians, Botafogo-SP, Figueirense e Pelotas serviram de inspiração na criação de escudos de clubes de Cabo Verde (foto: Correio Braziliense)

O SC Corinthians São Vicente, fundado na cidade portuária de Mindelo, traz o Timão paulista estampado no coração do escudo. As letras, o círculo e até o remo cruzado são ecos diretos com a versão brasileira. Criado em 1987, o clube se destaca pela participação em campeonatos de base e na formação de jogadores. A referência foi adotada quando um grupo de amigos viu uma reportagem sobre a equipe paulista e se identificou, rendendo a homenagem.

O ASC Figueirense, de Figueira da Horta, é outro a carregar no brasão a admiração pelo futebol brasileiro. Em preto e branco, o emblema é bastante parecido com o clube de Florianópolis. O clube nasceu em 2010. Em 2023, o clube foi campeão pela primeira vez do Campeonato Regional Djarmai, garantindo o direito de disputar o Campeonato Nacional da mesma temporada.

O Unidos do Norte é outra equipe com nítida homenagem a um clube do sul do Brasil: o Pelotas-RS. O escudo repete o estilo e as cores azul e amarelo, mudando apenas as iniciais da identidade. A equipe disputa a Liga Insular de Cabo Verde. A inspiração, inclusive, surgiu de maneira curiosa. Em busca de um símbolo diferente dos demais no país, uma pesquisa na internet levou os fundadores até o brasão do time gaúcho.

As conexões vão além da estética. A proximidade cultural causada pela mesma língua faz o futebol cabo-verdiano cresceu sob as influências dos clubes e dos ídolos brasileiros e, também, de Portugal. Tradicionais equipes lusas, o Benfica e o Sporting também não escaparam de serem "plagiados" por equipes do país africano. O Benfica da Praia e o Sporting da Brava dividem o protagonismo no campeonato nacional, uma reunião de representantes das ilhas habitadas da região.