O novo mapa do Candangão: saiba quem vai participar da elite em 2026

LUCAS ALARCÃO*
Das 35 regiões administrativas do Distrito Federal, oito serão representadadas na elite do Candangão em 2026. Ceilândia (Ceilândia), Cruzeiro (ARUC), Gama (Gama), Paranoá (Capital e Paranoá), Samambaia (Samambaia), Sobradinho (Sobradinho), Taguatinga (Brasiliense) e Vila Planalto (Real Brasília). Assim ficou desenhado o mapa da principal compeitção de clubes da cidade depois do encerramento da Série B no último sábado. A Aruc conquistou o títiulo inédito e o Brasília ficou com o vice. Ambos estão promovidos à primeira divisão.
O Candangão não reunia seis campeões da cidade desde a edição de 2020. Gama (15), Brasiliense (11), Brasília (8), Sobradinho (4), Ceilândia (3) e Real Brasília (1) ostentam pelo menos um troféu no currículo. Capital, Paranoá, Aruc e Samambaia cobiçam a primeira taça.
Pelo segundo ano consecutivo, não haverá clubes do Entorno do Distrito Federal. Bicampeão do DF, o Luziània ficou em quinto lugar na disputa da segunda divisão doméstica e o Grêmio Valparaíso, em sexto. Em 2026, o Candangão completará quatro temporadas sem a participação dos times do Entorno. Luziânia e Unai´foram rebaixados em 2022.
Por sinal, o último título de um clube do Entorno completará 10 anos em 2026. Único vencedor entre os times de fora do Distrito Federal, o Luziânia foi campeão em 2016 na decisão contra o Ceilândia e na temporada de 2014 contra o Brasília.
O arbitral para definição das datas de início e término do Candangão e o sorteio da tabela será em novembro. O novo calendário da CBF prevê o início dos campeonatos estaduais para o dia 11 de janeiro. Como o DF não tem representante nas três principais séries do país desde 2014, a Federação de Futebol do Distrito Federal pode ajustar as datas e levá-las até as semanas anteriores ao começo da quarta divisão. Gama, Capital, Ceilândia e Brasiliense disputarão a quarta divisão em 2026.
Acesso
A segunda divisão do DF terminou no último sábado com o título inédito da Aruc e o vice do Brasília. A Aruc encerra abstinência de 22 anos e o Brasília encerra jejum de dois anos longe da elite. A diferença de pontos entre as duas equipes foi de apenas um (17 x 16).
O título e o último acesso foram decididos apenas na última rodada. A Aruc goleou o Greval por 5 x 0, no Serejão, em Taguatinga, e confirmou a conquista. Enquanto isso, o Brasília goleava o Candango por 6 x 0, no Bezerrão, e extinguiu as esperanças do concorrente direto pela segunda vaga à Série A. A vitória do Planaltina por 1 x 0 contra o Luziânia foi inútil. Felipe Clemente é o artilheiro. O centroavante do Gama cedido ao Brasília fez 10 gols.
A segundinha terá dois novos times em 2026: Ceilandense e Legião foram rebaixados. Hoje, as equipes participantes da Série B no próximo ano são: Candango, Ceilandense, Cruzeiro, Grêmio Valparaíso, Legião, Luziânia, Planaltina e Riacho City.
Série B
- Última rodada
- 11/10 - Sábado
- Cruzeiro 3 x 0 Riacho City
- Brasília 6 x 0 Candango
- Luziânia 0 x 1 Planaltina
- Valparaíso 0 x 5 Aruc
- Artilheiro: Felipe Clemente (Brasília), 10 gols
Classificação final (pontos corridos)
|GRUPO A
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|CV
|CA
|%
|1º
|ARUC
|17
|7
|5
|2
|0
|28
|4
|24
|1
|9
|80
|2º
|Brasília
|16
|7
|5
|1
|1
|20
|4
|16
|0
|17
|76
|3º
|Planaltina
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|4
|12
|4
|26
|61
|4º
|Cruzeiro
|11
|7
|3
|2
|2
|11
|7
|4
|1
|11
|52
|5º
|Luziânia
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|4
|4
|0
|17
|42
|6º
|GREVAL
|6
|7
|2
|0
|5
|8
|19
|-11
|1
|14
|28
|7º
|Riacho City
|4
|7
|1
|1
|5
|8
|26
|-18
|0
|10
|19
|8º
|Candango
|3
|7
|1
|0
|6
|4
|35
|-31
|0
|7
|14
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais
- Esportes Vini Jr viajará ao Brasil na missão de tentar fazer as pazes com Virginia
- Esportes Cores, escudos e sotaques: o Brasil dentro do futebol de Cabo Verde
- Esportes PSG quer destaque da Roma e prepara investimento milionário
- Esportes Vini Jr viajará ao Brasil na missão de tentar fazer as pazes com Virginia
- Esportes Chapecoense x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem
- Esportes Invicta há um ano no Colo Colo, Tatiele Silveira quer fazer história