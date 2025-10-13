O novo mapa do Candangão: saiba quem vai participar da elite em 2026

LUCAS ALARCÃO*

Das 35 regiões administrativas do Distrito Federal, oito serão representadadas na elite do Candangão em 2026. Ceilândia (Ceilândia), Cruzeiro (ARUC), Gama (Gama), Paranoá (Capital e Paranoá), Samambaia (Samambaia), Sobradinho (Sobradinho), Taguatinga (Brasiliense) e Vila Planalto (Real Brasília). Assim ficou desenhado o mapa da principal compeitção de clubes da cidade depois do encerramento da Série B no último sábado. A Aruc conquistou o títiulo inédito e o Brasília ficou com o vice. Ambos estão promovidos à primeira divisão.

O Candangão não reunia seis campeões da cidade desde a edição de 2020. Gama (15), Brasiliense (11), Brasília (8), Sobradinho (4), Ceilândia (3) e Real Brasília (1) ostentam pelo menos um troféu no currículo. Capital, Paranoá, Aruc e Samambaia cobiçam a primeira taça.

Pelo segundo ano consecutivo, não haverá clubes do Entorno do Distrito Federal. Bicampeão do DF, o Luziània ficou em quinto lugar na disputa da segunda divisão doméstica e o Grêmio Valparaíso, em sexto. Em 2026, o Candangão completará quatro temporadas sem a participação dos times do Entorno. Luziânia e Unai´foram rebaixados em 2022.

Por sinal, o último título de um clube do Entorno completará 10 anos em 2026. Único vencedor entre os times de fora do Distrito Federal, o Luziânia foi campeão em 2016 na decisão contra o Ceilândia e na temporada de 2014 contra o Brasília.

O arbitral para definição das datas de início e término do Candangão e o sorteio da tabela será em novembro. O novo calendário da CBF prevê o início dos campeonatos estaduais para o dia 11 de janeiro. Como o DF não tem representante nas três principais séries do país desde 2014, a Federação de Futebol do Distrito Federal pode ajustar as datas e levá-las até as semanas anteriores ao começo da quarta divisão. Gama, Capital, Ceilândia e Brasiliense disputarão a quarta divisão em 2026.

Acesso

A segunda divisão do DF terminou no último sábado com o título inédito da Aruc e o vice do Brasília. A Aruc encerra abstinência de 22 anos e o Brasília encerra jejum de dois anos longe da elite. A diferença de pontos entre as duas equipes foi de apenas um (17 x 16).

O título e o último acesso foram decididos apenas na última rodada. A Aruc goleou o Greval por 5 x 0, no Serejão, em Taguatinga, e confirmou a conquista. Enquanto isso, o Brasília goleava o Candango por 6 x 0, no Bezerrão, e extinguiu as esperanças do concorrente direto pela segunda vaga à Série A. A vitória do Planaltina por 1 x 0 contra o Luziânia foi inútil. Felipe Clemente é o artilheiro. O centroavante do Gama cedido ao Brasília fez 10 gols.

A segundinha terá dois novos times em 2026: Ceilandense e Legião foram rebaixados. Hoje, as equipes participantes da Série B no próximo ano são: Candango, Ceilandense, Cruzeiro, Grêmio Valparaíso, Legião, Luziânia, Planaltina e Riacho City.

Série B

Última rodada

11/10 - Sábado

Cruzeiro 3 x 0 Riacho City

Brasília 6 x 0 Candango

Luziânia 0 x 1 Planaltina

Valparaíso 0 x 5 Aruc

Artilheiro: Felipe Clemente (Brasília), 10 gols

Classificação final (pontos corridos)

GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA % 1º ARUC 17 7 5 2 0 28 4 24 1 9 80 2º Brasília 16 7 5 1 1 20 4 16 0 17 76 3º Planaltina 13 7 4 1 2 16 4 12 4 26 61 4º Cruzeiro 11 7 3 2 2 11 7 4 1 11 52 5º Luziânia 9 7 2 3 2 8 4 4 0 17 42 6º GREVAL 6 7 2 0 5 8 19 -11 1 14 28 7º Riacho City 4 7 1 1 5 8 26 -18 0 10 19 8º Candango 3 7 1 0 6 4 35 -31 0 7 14

