Harlem Globetrotters se apresentam em Brasília nesta sexta-feira (17/10)

Trailer para a comunidade de Ceilândia assistir, anteontem, antes do espetáculo de hoje - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A magia do basquete vai invadir o Ginásio Nilson Nelson, hoje, ás 20h, na turnê com exibição única na cidade dos Harlem Globetrotters. Depois de uma ação no Projeto Social Filadélfia na última quarta-feira, em Ceilândia, a companha de basquete mais fantástica do mundo promete malabarismos e muita diversão aos fãs da bola da bola laranja.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fundado em 1926 por Abe Saperstein, em Chicago, o Harlem Globetrotters foi batizado primeiro de Savoy Big Five e renomeado em 1930. Virou símbolo de sucesso e talento negro em uma época de segregação nos Estados Unidos. O time cresceu e ganhou até desenho animado apresentado originalmente em 1979 em uma série de 13 episódios.

O trailer da exibição cinematográfica foi compartilhado com fãs como Felipe Mateus, de 38 anos. O morador de Samambaia trabalha com basquete de rua e projetos sociais. "Indescritível. Os Globetrotters são referência para a gente. Vê-los aqui, tão perto, é motivo de orgulho e motivação", celebrou.

A presença dos Globetrotters na comunidade ficou marcado na mente das crianças. "Eu nunca tinha visto alguém famoso assim. Foi muito absurdo ver as jogadas deles de tão perto. Estou muito feliz porque foi legal", disse Maria Flor, 12, estudante do CEF 2.

Para o jovem Daniel Paraguaçu, 16, convidado a participar das mini partidas, a escalação foi a realização de um sonho. "Sempre os vi em vídeos e ouvia muitas histórias. Nunca imaginei que viriam a Ceilândia e que dividiria a quadra com eles. Um dia, com certeza, eu quero estar no meio deles também e me tornar jogador", projeta.

Em vez de jogos tradicionais na quadra do Brasília Basquete nas partidas do NBB, o fã dos Harlem Globetrotters testemunhará diversão e arte. "A gente está falando de inspiração. Tem muitas crianças que pretendem ser jogadores de basquete. Isso pode, de alguma forma, ajudá-las a se transformarem em bons cidadãos e, eventualmente, em bons atletas", diz Serginho Coelho, da Joy'n Entretenimento, responsável por trazer o espetáculo à capital.

Uma das estrelas é Sweet Lou II. Ele herdou o número 41 do pai, jogador dos Globetrotters na década de 1950. O atleta íntegra o time há oito anos e vibrou com a recepção calorosa. "As pessoas são doces, a comida é maravilhosa. Fazer as crianças felizes faz o time feliz. Amamos inspirar e mostrar que elas podem fazer tudo o que quiserem", afirmou.



Celina promete atenção às quadras

A governadora em exercício, Celina Leão, participou da visita dos Harlem Globetrotters, o lendário time de basquete norte-americano que está em turnê pelo Brasil. O evento, realizado na Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia, reuniu cerca de 400 estudantes e moradores.

Durante a excursão pela cidade mais populosa do DF, a chefe do Buriti destacou a importância de levar grandes eventos internacionais para além do Plano Piloto e se comprometeu a reforçar os investimentos nas quadras esportivas do Distrito Federal, uma demanda recorrente dos jovens atletas da cidade. “Brasília está se tornando roteiro dos grandes eventos internacionais. Muitos desses jovens se inspiram neles. Por que não se tornarem celebridades também? As palavras passam, mas o exemplo arrasta. Então, é muito especial tê-los aqui", afirmou.

Celina também falou sobre os desafios com as manutenções das quadras esportivas, muitas vezes alvo de vandalismo, e garantiu atenção especial à reforma dos espaços públicos. “Reformamos mais de 100 quadras e construímos 50 novas. Vamos seguir investindo e contamos com a população para preservar para que todos possam usar”, declarou.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, reforçou o compromisso do governo com a inclusão. “Um evento internacional só faz sentido se gerar participação popular. Então, trazer aqui para Ceilândia, para essa comunidade que respira, transpira o basquete, tanto do público masculino como do feminino, é fundamental. Trazer os Globetrotters para cá mostra que abraçamos essa causa e não tenho dúvida que outros eventos como esse virão”, afirmou.

Investimentos em outras modalidades

Celina Leão lembrou ainda que o GDF lançou recentemente a licitação para reformar o espaço onde treina o campeão mundial de marcha atlética Caio Bonfim, com investimento de R$ 8 milhões. “Todas essas áreas esportivas estão sendo recuperadas", completou a governadora em exercício.

O secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, ressaltou que o DF tem recebido cada vez mais eventos internacionais e mencionou o comitê responsável pela organização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que terá Brasília como uma das sedes. “O comitê foi criado com muita alegria e nosso objetivo é garantir que o evento seja de ponta. Precisamos incentivar o esporte e fazer tudo para a competição ser um sucesso no Distrito Federal. Essa é a nossa missão”, afirmou.