Rodrigo Caetano explica escolha da Seleção por amistosos contra africanos

Pouco após a CBF confirmar novos amistosos da Seleção Brasileira, o coordenador executivo Rodrigo Caetano explicou o planejamento do Brasil para os compromissos, marcados para novembro, na Europa. Os adversários, afinal, serão os africanos Senegal e Tunísia, na próxima Data Fifa.
Em declaração ao site oficial da CBF nesta quinta-feira (16/10), Caetano revelou que a Seleção busca enfrentar escolas diferentes como preparação para a Copa do Mundo de 2026.
“Dentro do nosso planejamento de enfrentar escolas diferentes de futebol, queríamos pegar duas seleções distintas do continente africano. Senegal é uma seleção tradicional, acabou de conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Tem um futebol de muita força e habilidade”, afirmou. Senegal chegou às oitavas da última Copa do Mundo, no Catar, caindo para a Inglaterra por 3 a 0.
O executivo seguiu, dando mais detalhes, então, sobre o embate contra os tunisianos. O país disputou a Copa do Mundo de 2022, terminando em terceiro lugar no Grupo D, em chave que também tinha Dinamarca, Austrália e França.
“Já a Tunísia representa a escola da África Mediterrânea, com equipes mais leves e velozes. São duas seleções fortes e que exigirão bastante da nossa equipe”, discorreu.
O jogo contra Senegal será no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Três dias mais tarde, a Seleção enfrenta a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille (FRA) – a bola rola às 16h30. A CBF também já confirmou, aliás, que o Brasil disputará outros amistosos em março de 2026, desta vez contra seleções europeias.
