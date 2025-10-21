Mundial Sub-17 Feminino: Brasil enfrenta Costa Rica por vaga antecipada

A 90 minutos de garantir antecipadamente a vaga para as oitavas de final do Mundial Sub-17, o Brasil encara, nesta terça-feira, a Costa Rica, pela segunda rodada do torneio, às 13h (de Brasília), na Academia de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos. Após o triunfo na estreia, por 3 x 0, contra o anfitrião Marrocos, a Seleção Brasileira entra em campo com o objetivo de conquistar o acesso ao mata-mata da competição. FIFA+ e CazéTv transmitem o duelo.
Com um objetivo claro, o Brasil encerrou na segunda-feira a preparação para encarar a Costa Rica pela segunda rodada do torneio. A vitória contra as marroquinas garantiu três pontos importantes para facilitar a vida das brasileiras. Em caso de um novo triunfo, o Brasil pode garantir a classificação com uma partida de antecedência. Para as costarriquenhas o caminho está mais estreito. É necessário o triunfo no jogo desta tarde. Na estreia, a seleção centro-americana perdeu por 3 x 0 para a Itália.
A técnica Rilany Silva entende a importância do duelo. "A gente vai para um jogo contra a Costa Rica com dois cenários distintos. A Costa Rica tendo que vencer para ter uma possibilidade de classificação. A gente com uma vitória e precisando de uma nova vitória para carimbar nossa classificação. Portanto, são dois cenários distintos em que pode ser perigoso se a gente levar para o 8 ou para o 80”, explicou a treinadora do Brasil na entrevista coletiva.
“Acho que a gente tem que focar em nós", adverte. A estratégia no último treino foi analisar as fragilidades da Costa Rica para incomodar as adversárias no ponto fraco e proteger os pontos fracos do Brasil. "A Costa Rica foi contra a Itália uma equipe muito aguerrida no primeiro tempo. Depois baixou um pouco a intensidade, então a gente pode usar isso a nosso favor", avalia Rilay.
Por fim, fora das quatro linhas, Rilany afirma que o momento é agradável para o grupo da Seleção Brasileira. “Um ambiente leve, saudável, muita confiança depois de uma estreia com vitória, que é sempre muito importante. A gente quer fazer história nesta competição, a gente quer mudar a narrativa, e para isso a gente tinha que estrear com o pé direito”, enfatiza.
Programe-se
Copa do Mundo Feminina Sub-17 - segunda rodada
Brasil x Costa Rica
Data e horário: 21/10 (terça-feira), às 13h
Local: Academia de Futebol Mohammed VI, em Rabat, no Marrocos
Transmissão: CazéTv e FIFA+
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
