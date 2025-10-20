Craque Neto abre o jogo sobre arbitragem de Flamengo X Palmeiras

A arbitragem do clássico entre Flamengo e Palmeiras, disputado no domingo (19), no Maracanã, voltou a gerar debates intensos no futebol brasileiro. Um dos principais críticos foi o ex-jogador e comentarista Neto, que se posicionou com veemência contra a decisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio, pela polêmica do lance envolvendo Gustavo Gómez e Jorginho, ainda no início da partida.

O zagueiro paraguaio caiu na área após um empurrão do meio-campista rubro-negro durante cobrança de escanteio. A arbitragem de campo, respaldada rapidamente pelo VAR, entendeu que não houve infração, e o jogo seguiu sem revisão mais aprofundada.

A não marcação gerou indignação entre torcedores do Palmeiras e, principalmente, de Neto, que fez duras críticas à condução do lance.

Nas redes sociais, o comentarista da TV Bandeirantes classificou o lance como pênalti claro e ironizou a decisão da arbitragem, acusando favorecimento ao Flamengo. Em tom provocativo, sugeriu que o título brasileiro já poderia ser entregue ao clube carioca.

"Não marcar o pênalti do Jorginho no Gustavo Gómez é absurdo. Pode entregar (o título) aí pro Flamengo, vocês estão de brincadeira. Vocês não vão falar nada? Estou assistindo o jogo aqui em casa, mas foi muito pênalti. O VAR em menos de cinco segundos falou que não foi, pode dar o título para o Flamengo", afirmou Neto.

Partida equilibrada e clima de decisão

Apesar da polêmica no início do jogo, Flamengo e Palmeiras protagonizaram um duelo digno de briga pelo título. O time carioca venceu por 3 a 2, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro.

Do lado alviverde, Vitor Roque e Gustavo Gómez marcaram. Com o resultado, ambas as equipes chegaram aos 61 pontos, mas o Palmeiras segue na liderança por ter uma vitória a mais (19 contra 18).

O confronto foi disputado diante de mais de 70 mil torcedores no Maracanã, e teve intensidade alta durante os 90 minutos, com lances de perigo, discussões sobre arbitragem e atuações decisivas no ataque.

Próximos compromissos pela Libertadores

Agora, os dois clubes voltam suas atenções para os jogos de ida das semifinais da Copa Libertadores. O Flamengo recebe o Racing na quarta-feira (22), às 21h30, novamente no Maracanã.

Já o Palmeiras encara a LDU na quinta-feira (23), em Quito, no Equador, em duelo marcado para as 21h (horário de Brasília).