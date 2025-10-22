Cruzeiro muda estratégia pela renovação com Matheus Pereira

A permanência de Matheus Pereira é uma das prioridades do Cruzeiro nesta reta final de temporada. Com vínculo até meados de 2026, o meia poderá assinar um pré-contrato com outro clube ao fim deste ano, caso não haja avanço nas tratativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>



A diretoria da Raposa agora trabalha para estender o acordo com o camisa 10 por pelo menos mais duas temporadas. De acordo com informações apuradas pela ESPN, o clube mineiro já formalizou uma proposta que inclui contrato válido até 2028.

O estafe do jogador, por sua vez, discute a possibilidade de adicionar uma cláusula de renovação automática por mais um ano, o que estenderia o vínculo até 2029. A expectativa é de que uma nova reunião entre as partes ocorra no início de dezembro.

Jogador é peça-chave no elenco e tem apoio interno

Matheus Pereira é considerado peça central no atual projeto esportivo do Cruzeiro. Titular absoluto e com o maior salário do elenco, o meia tem a confiança do técnico Leonardo Jardim, que, segundo relatos internos, demonstra grande admiração pelo futebol do jogador.

O presidente do clube, Pedrinho, também atua diretamente na negociação e tem papel determinante na tentativa de assegurar a permanência do atleta.

Apesar do valor elevado já praticado no contrato atual, a diretoria avalia que a valorização do jogador será essencial para afastar possíveis investidas externas, sobretudo diante da proximidade do fim do vínculo. O clube vê a renovação como estratégia da reestruturação esportiva iniciada nesta temporada.

Próximos compromissos e foco no Brasileirão

Enquanto trabalha nos bastidores pela renovação, o Cruzeiro segue focado na disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe terá três jogos importantes nas próximas semanas, dois deles fora de casa. O primeiro será contra o Palmeiras, no domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque.

Em seguida, o time recebe o Vitória no sábado (1º de novembro), às 16h, no Mineirão. O confronto seguinte será diante do Grêmio, em Porto Alegre, na quarta-feira (5 de novembro), às 20h.