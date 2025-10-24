Clube inglês perde 12 pontos na tabela após declarar insolvência; entenda

Com apenas seis pontos na tabela do Championship, a segundona do Campeonato Inglês, o clube fica com seis pontos negativos - (crédito: - Foto: Reprodução)

A Liga Profissional Inglesa (EFL) anunciou nesta sexta-feira (24) a dedução de 12 pontos do Sheffield Wednesday, após o clube declarar insolvência e solicitar administração judicial. Com apenas seis pontos na tabela do Championship, a segundona do Campeonato Inglês, o clube fica com seis pontos negativos.

O cenário reflete um momento crítico para o Sheffield Wednesday, um dos clubes mais antigos da Inglaterra. Nos últimos meses, o time enfrentou atrasos nos salários do elenco principal e acumula dívidas superiores a um milhão de libras em impostos não pagos.

A EFL recebeu notificação de Dejphon Chansiri, diretor do clube. Em pauta, a nomeação de novos administradores e para a empresa que detém o estádio de Hillsborough, o que aciona a perda imediata de pontos.

"Embora essa medida resulte na dedução automática de 12 pontos, ela também oferece ao Sheffield Wednesday a oportunidade de avançar para uma venda bem-sucedida", informou a liga.

A EFL acrescentou que a classificação será atualizada imediatamente, e que o clube iniciará negociações com os novos administradores para "alcançar uma resolução rápida".