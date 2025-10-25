Rayan, Walace Yan, Gui Negão: Brasileirão coloca Geração Z na vitrine

LUÍS MOREIRA*

A Série A do Campeonato Brasileiro é coisa de gente grande, mas, na temporada 2025, o futebol nacional está cada vez mais conectado com os talentos da Geração Z. Do “hype” da ascensão meteórica de Rayan, novo ídolo precoce do Vasco, ao talento de outras promessas como Wallace Yan, Gui Negão, Ricardo Mathias e Robinho Junior, a elite do país se transformou em uma vitrine de destaque para os jovens jogadores. Se há pouco tempo eles assistiam aos craques na tela do celular, agora, eles são responsáveis por quebrar recordes e ganhar espaço nos clubes com talento, carisma e personalidade. Na 30ª rodada, marcada para este fim de semana, os crias terão mais oportunidades de brilhar.

Todos os clubes da elite têm um rosto da Geração Z — pessoas nascidas entre 1997 e 2010 — como possíveis trunfos na manga, mas poucos vivem fase de tanto protagonismo quanto Rayan. Com 19 anos recém-completados, o xodó da torcida vascaína desponta como candidato ao título de revelação do Brasileirão. Outros contemporâneos começaram a desabrochar em 2025, mas ainda vivem os altos e baixos da idade. Casos de Wallace Yan, talento em baixa no Flamengo, e Gui Negão, com menor espaço no time titular do Corinthians.

A lista segue com Ricardo Mathias, centroavante do Internacional, e chega até Robinho Junior, tratado com cautela e esperança no Santos. Antes candidato ao rebaixamento, o Vasco de Fernando Diniz, agora, se permite sonhar com a Libertadores sob o embalo da grande fase de Rayan. Com seis gols nos últimos seis jogos, o camisa 77 entrou de vez na briga pela artilharia do torneio nacional e está a quatro de Arrascaeta e Kaio Jorge — líderes da contagem, com 15.

Diante do Bragantino, amanhã, às 18h30, o Cria da Colina pode colar de vez nos goleadores e superar Vegetti, máximo goleador do cruzmaltino no torneio, com 12 bolas na rede. Na base vascaína desde os seis anos, o garoto nascido em 2006 sempre foi tratado como joia nos arredores do clube e, após pouco mais de duas temporadas na equipe principal, tem dado o retorno esperado.

Os rostos da nova geração também chamam atenção pela personalidade e pela forma como se conectam com as camisas defendidas por eles. Contudo, nem todos conseguem sustentar o impacto inicial e acabam por oscilar durante as primeiras aparições, algo normal para a idade. É o caso de Wallace Yan, no Flamengo.

Aos 20 anos, o Garoto do Ninho foi lançado aos poucos e fez boas partidas, inclusive, marcando gol na Copa do Mundo de Clubes, sobre o Chelsea. Depois de desperdiçar um pênalti na Copa do Brasil e acumular casos de indisciplina, foi “colocado na geladeira” por Filipe Luís e, agora, para o duelo de hoje, às 19h30, contra o Fortaleza, no Castelão, volta a ser relacionado após 19 dias fora dos jogos.

Quem também entrou em baixa foi Gui Negão, no Corinthians. Depois de roubar a cena em meio às estrelas Memphis, Yuri Alberto e Garro, o camisa 56 voltou ao banco de reservas de Dorival Júnior após uma queda de rendimento. Contra o Vitória, hoje, às 16h, no Barradão, a previsão é de o garoto de 2007 seguir fora dos 11 titulares. Recuperado de lesão, o jovem atacante Alysson deve reforçar o Grêmio no duelo local diante do Juventude, amanhã, às 16h, na Arena. Depois de marcar o gol da vitória tricolor no último Gre-Nal, o menino de 19 ganhou uma valorização salarial e uma ampliação no contrato, a fim de espantar as sondagens externas.

Adversários no Maracanã, hoje, às 17h30, Fluminense e Inter também têm bons garotos no elenco. No Colorado, o atacante Ricardo Mathias tem sido preterido por Ramon Díaz após oscilar o desempenho. O argentino tem optado por utilizar outro garoto, Raykonnen, de 17, e chegou a elogiá-lo em coletivas. "Gostei muito dele nos treinos. Da dinâmica como trabalho. Ele tem muita atitude”, disse. Outro com status de promessa com chance de ganhar minutos é o tricolor Riquelme Felipe. A torcida aposta no atleta como esperança em meio à má fase do ataque. Na última partida na qual entrou, deu conta do recado ao dar a assistência para Thiago Silva marcar contra o Juventude.

O avanço da Geração Z nos gramados tem reformulado o Brasileirão e dado novos rostos a outras torcidas acostumadas a ver promessas se tornarem realidade antes dos 20 anos. O Palmeiras é um dos maiores expoentes dessa tendência: enquanto Vitor Roque, de 2005, já parece veterano pela rodagem precoce, outros talentos surgem na Academia com o mesmo potencial para seguir a trilha de Endrick e Estêvão, como o meio-campista Allan e o atacante Luighi. No Santos, Robinho Junior recebe tratamento cuidadoso e tempo para amadurecer, algo raro em tempos de imediatismo, mas característica vital para os meninos ampliarem as possibilidades de brilhar.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima