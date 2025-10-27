Abel critica arbitragem e acredita em "noite mágica" na Libertadores

Não faltou polêmica no empate sem gols entre Palmeiras e Cruzeiro, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Assim como o compatriota que comanda o time mineiro, o técnico Abel Ferreira reiterou as críticas a arbitragem do futebol brasileiro. O treinador português ressaltou a necessidade de mudanças e criticou as "narrativas hipócritas".

"(…) Vi o gramado se resolver em Portugal, o mesmo com a arbitragem. Sobre o calendário, já tivemos problemas, resolveram-se. Mas é preciso fazer coisas. Quem está no cargo precisa tomar decisões. As narrativas que se criam, sobre equipe A, B, C, de benefício. Não adianta criar essa narrativa hipócrita. Todos os times são beneficiados e prejudicados", disse Abel.

Em um jogo truncado e faltoso, Palmeiras e Cruzeiro empataram sem gols. Dessa forma, a partida ficou marcada pela polêmica não expulsão de Gustavo Gómez, que fez falta dura em Wanderson, além da expulsão de Fabrício Bruno e o gol anulado de Ramon Sosa. Na reta final, o goleiro Cássio ainda sofreu uma agressão de um torcedor palmeirense.

Líder do Brasileirão com um ponto de vantagem para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras vira a chave para a Libertadores. Afinal, o Verdão enfrenta a LDU, do Equador, na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, valendo vaga na final. Contudo, não é uma missão fácil. Afinal, perdeu o jogo por 3 a 0. Portanto, para classificar, precisa vencer por quatro de diferença. O técnico Abel Ferreira acredita em uma "noite mágica".

"Não é a primeira vez que isso acontece no futebol. O que me define, e o que nos define, não são os resultados, mas a forma como encaramos. O que nos define é o que vamos fazer agora, na quinta-feira. Eu acredito muito. Tenho fé (…) Na quinta, preparem-se para uma noite mágica. Convoco os nossos torcedores para não pararem de cantar. Somos o time da virada, do amor, e mais do que nunca precisamos de vossa ajuda. É isso que acredito", afirmou.