Jardim detona arbitragem e cobra mudanças: "Gerido por amadores"

Jardim: "Me perguntaram se o Brasil é top 5 do futebol mundial, mas eu disse e repito: não" - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Frustrado. Assim ficou Leonardo Jardim após o empate sem gols com o Palmeiras, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o técnico português desabafou, fez duras críticas à arbitragem e chocou a todos ao revelar que repensa em continuar trabalhando no futebol brasileiro no futuro.

"Estou frustrado. A alegria que eu sinto no Brasil, com os torcedores e os jogadores do Cruzeiro, é enorme. Mas, às vezes, me pergunto se vale a pena continuar quando não somos nós técnico e jogadores que controlamos o jogo. Essa frustração é quase igual ao peso da satisfação de desfrutar do futebol e da paixão do brasileiro pelo esporte", disse Leonardo Jardim.

O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro foi bastante truncado e faltoso. Dessa forma, é claro, não faltou polêmica. Logo no início do jogo, o VAR recomendou a expulsão de Gustavo Gómez por falta em Wanderson. Contudo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) decidiu não expulsá-lo. Na etapa final, expulsou Fabrício Bruno, além de anular um gol alviverde. Assim, o treinador cobrou mudanças por melhorias.

"Vivo o futebol brasileiro, mas não quero isso para mim. Me perguntaram se o Brasil é top 5 do futebol mundial, mas eu disse e repito: não. Não vou puxar saco enquanto o grupo profissional for gerido por amadores. Enquanto não houver um sindicato forte dos jogadores no calendário e mais responsabilidade, não adianta ter talento, emoção e torcedores. Não sei se tudo isso vale a pena", desabafou.

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu em terceiro lugar, com 57 pontos. A Raposa volta a campo no próximo sábado (1), às 16h, contra o Vitória, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão.