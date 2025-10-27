Flamengo se pronuncia após acidente de ônibus com torcedores

O veículo sofreu o acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução / X / @_dmont90)

O Flamengo usou as redes sociais para se manifestar sobre o tombamento de um ônibus com torcedores do clube que ocorreu na tarde desta segunda-feira (27/10). O veículo sofreu o acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Os torcedores estavam a caminho da capital da Argentina, Buenos Aires, para acompanhar a partida válida pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores da América, contra o Racing, marcada para esta quarta-feira (29/10).

O clube carioca afirmou que "tomou conhecimento do acidente", e que entrou em contato com Luiz Furlani, prefeito de Barra Mansa, para ajudar com os feridos. O Hospital Municipal e a Santa Casa foram colocados à disposição para "atendimento aos acidentados". O Flamengo também afirma acompanhar "todas as previdências no local".

Em resposta ao Correio, a Motovia Rodovias, empresa que administra a estrada, ressalta que o Centro de Controle Operacional da RioSP foi acionado nesta segunda-feira (27/10), às 15h51 para tratar da ocorrência (veja a nota na íntegra). O processo de destombamento do veículo já começou.

Foram registradas 46 vítimas, onde 32 tiveram ferimentos leves, 10 ferimentos moderados e outras quatro estão em estado grave. A Motovia também ressalta que Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal estão no local. O Correio tentou contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas ainda não obteve retorno. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Confira a nota da Motovia Rodovias, na íntegra:



"O Centro de Controle Operacional da RioSP foi acionado nesta segunda-feira (27/10), às 15h51, para atender o tombamento de um ônibus no km 281 da Via Dutra, pista sentido SP, no município de Barra Mansa (RJ). O Corpo de Bombeiros e as equipes de operações e resgate da concessionária estão no local para orientar o tráfego e prestar atendimento as vítimas, que estão em avaliação. A pista sentido São Paulo está bloqueada e há registro de 2km de lentidão. A faixa 1 (da esquerda) da pista sentido Rio de Janeiro está interditada com o tráfego fluido pela faixa da 2 (da direita). Há registro de 1km de lentidão.

Atualização – 18h10 – feridos e início do destombamento.

Foram registradas 46 vítimas, sendo 32 leves, 10 moderadas e 4 graves. A perícia está no local e o destombamento será realizado pela equipe de operações da concessionária. No momento, há registro de 7km de lentidão na pista sentido SP. Não há mais interdição na pista sentido Rio de Janeiro. A RioSP esclarece que as imagens que estão circulando nas redes sociais são de um estabelecimento comercial as margens da rodovia. A concessionária não disponibiliza imagens de ocorrências".

Veja o que disse o Flamengo:

"O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados.

O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local.

Seguimos monitorando a situação".