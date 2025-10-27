Henrique Marques é medalha de ouro no Campeonato Mundial de Taekwondo

O Brasil conquistou na manhã desta segunda-feira, em Waxi, na China, a segunda medalha de ouro no Campeonato Mundial de Taekwondo. Henrique Marques derrotou o chinês Qizhang Xiang por 2 a 0 na categoria até 80kg. Antes dele, Maria Clara Pacheco havia subido ao degrau mais alto do pódio na última sexta-feira. A campanha teve triunfos contra lutadores de Cube, Burkina Faso, EUA e Rússia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Muito feliz com essa conquista, muito feliz com o meu desempenho em quadra, muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Saímos campeões aqui e tudo isso é graças a muito trabalho. Esse foi o primeiro passo e, se deus quiser, lá em Los Angeles 2028 a gente vai ser campeão também", afirmou Henrique Marques em entrevista ao SporTV.
Nascido no Rio de Janeiro em 11 de março de 2004, Henrique Marques iniciou no taekwondo aos oito anos. Acessou a modalidade em um projeto social em Porto de Caixas, na periferia de Itaboraí.
O plano original dele era jogar futebol. A guinada pelas artes marciais começou a se mostrar certa aos 15 anos, com o título brasileiro nas categorias de base na luta.
Em 2023, Henrique Marques, filho de Roseane e Ari superou um drama particular. Diagnosticado com arritmia cardíaca, ele foi submetido a uma cirurgia. Recuperou-se a tempo de disputar os Jogos Olímpicos de Paris-2024, não sem antes pensar em se aposentar. Resiliente, alcançou as quartas de final nas Olimpíadas.
Além do ouro inédito no Mundial da China, Henrique Marques tem no currículo nesta temporada a medalha de bronze no Grand Prix de Maju e ouro no Campeonato Pan-Americano Júnior, em Assunção, no Paraguai.
“Estou muito feliz com a minha conquista. Quero agradecer demais à Confederação Brasileira (de Taekwondo) por todo suporte, todo apoio, que vem fazendo comigo e todos os atletas da Seleção. Sem eles isso não seria possível. Muito obrigado", celebrou Henrique nas redes sociais da CBTKD.
Campanha
Henrique conquistou a medalha de ouro ao vencer o atleta da casa Qizhang Xiang na final. Após abrir vantagem com um chute no colete e fechar o primeiro round por 2x1, o brasileiro manteve a postura ofensiva no segundo round e garantiu a vitória, apesar do empate por 0x0 em pontos.
O caminho de Henrique Marques até a final começou com a vitória sobre o cubano Kelvin Calderón Martinez, por 2 rounds a 0 (5 x 1 e 8 x 7). Nas oitavas de final, o brasileiro passou com tranquilidade por Faysal Sawadogo, de Burkina Faso, com vitória também por 2 rounds a 0 (5 x 1 e 7 x 1).
Nas quartas de final, o primeiro round contra o norte-americano CJ Nickolas foi acirrado, mas Henrique conseguiu fechar a luta com tranquilidade no segundo round (3 x 2 e 7 x 4). A luta mais disputada no caminho até o título foi a semifinal, disputada contra Artem Mytarev dos Atletas Neutros, que foi definida em três rounds (3 x 1, 9 x 10 e 4 x 2).
O ouro conquistado por Henrique Marques foi a 25ª medalha do Brasil em campeonatos mundiais de Taekwondo: são três ouros, oito pratas e 14 bronzes. É a primeira vez que o país conquista dois ouros em uma mesma edição de Mundial.
*Com informações da CBTKD
Saiba Mais