João Fonseca é o mais novo brasileiro a figurar no top 30

O título do ATP 500 da Basileia (Suíça), conquistado nesse domingo (26/10), colocou o jovem carioca João Fonseca em um grupo seleto do tênis brasileiro. A taça levantada pelo atleta de 19 anos não apenas materializou a maior honraria da carreira até aqui. Também o alçou à 28ª posição do ranking da ATP. Com isso, tornou-se apenas o nono tenista verde-amarelo a figurar no top 30.

Fonseca, além de superar as melhores colocações já alcançadas por três compatriotas, ainda se aproxima de outros três. Atrás dele na fila, ficam Marcos Hocevar (30º), Luiz Mattar (29º) e Maria Esther Bueno (29ª). Todos, no entanto, estiveram em ação durante o século 20. Alcançaram as posições, respectivamente, em 1983, 1989 e 1976.

















À frente, ficam outros nomes importantes do esporte para o país. Fernando Meligeni chegou à 25ª colocação do ranking em 1999. Thomas Koch foi o 24º em 1974. Mais recentemente, Thomas Bellucci chegou a 21º do planeta em 2010.

Para compor o top-3 e se aproximar das duas primeiras posições, João Fonseca terá muito trabalho a fazer. Em 2023, a paulistana Beatriz Haddad Maia foi a 10ª do ranking da WTA (Women's Tennis Association). Além de se tornar na primeira brasileira a entrar no top 10, é a a segunda do país com mais títulos de simples na história.

Em primeiro vem Gustavo Kuerten, até hoje, primeiro e único brasileiro a alcançar o topo de melhor jogador do mundo. Dono de 20 títulos em simples, é tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001). Venceu, também, a Masters Cup de 2000 e os Masters 1000 de Monte Carlo (1999 e 2001), de Roma (1999) e de Hamburgo (2000). Em 2000, quando venceu o Grand Slam na França pela segunda vez, tomou a liderança do ranking da ATP.

Vitória inédita em solo suíço

João Fonseca se emocionou ao levantar o troféu do ATP 500 da Basileia. Diante do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo, venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4. Quando Guga Kuerten venceu o Masters 1.000 de Cincinnati, em 2001, João nem mesmo era nascido.

"Eu não sabia que era tão pesado (o troféu). Agradeço minha equipe. Sabemos o esforço que fazemos todos os dias. Fiz a promessa que se vencesse esse torneio eu rasparia o cabelo... Então, em breve, estarei careca. Foi minha primeira final de 500, espero que não seja a última. Foi um prazer jogar aqui. Foi minha primeira vez, com certeza não vai ser a última. Eu via o Roger Federer jogar aqui, acho que ele ganhou 10 vezes. É um prazer representar o Brasil", afirmou, em entrevista ao ge, após a partida.

Esta foi a quinta conquista da carreira de João. Em fevereiro passado, venceu o ATP 250 de Buenos Aires. Venceu também o ATP Next Generation de 2024 e três títulos de Challenger. Com os 500 pontos conquistados na Basileia, soma 1.615 mil. No começo de 2025, ainda era promessa, dono da 145ª posição do mundo. Às vésperas de novembro, é 28º, e o sexto melhor brasileiro da história entre homens e mulheres.