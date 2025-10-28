InícioEsportes
João Fonseca supera dor, cansaço e estreia com vitória no Masters de Paris

Brasileiro precisou de sessão de fisioterapia à beira da quadra na primeira exibição como Top 30 do mundo para derrotar o canadense Denis Shapovalov pela segunda vez em uma semana

João Fonseca avança à segunda rodada na França dois dias depois de conquistar o ATP 500 da Basileia, na Suíça - (crédito: Fabrice COFFRINI / AFP)
Depois da "Gugamania" no tricampeonato do ídolo Gustavo Kuerten em Roland Garros (1997, 2000 e 2001), a França começou a experimentar nesta terça-feira uma amostra grátis da "Fonsecamania" na estreia de João no Masters 1000 de Paris.

Embalado pela conquista do ATP da Basileira no último domingo, o brasileiro número 28 do mundo virou a partida contra Denis Shapovalov (24º) e derrotou o adversário por 2 sets a 1. É o segundo triunfo contra o adversário em uma semana. O próximo rival será o russo Karen Kashanov, número 14 do mundo. O dia e o horário ainda não foram informados. 

Sob gritos de uma torcida eufórica na arquibancada, João Fonseca perdeu o primeiro set por 7/5, mas deu o troco no segundo ao fazer 6/4. O carioca vencia o terceiro set por 3/2 quando precisou de uma sessão de fisioterapia à beira da quadra no intervalo técnico para amenizar a dor e o cansaço causado pela maratona de partidas na reta final desta temporada.

A conquista do título na Suíça ficou marcada por uma série de desistências de tenistas causadas justamente pela exaustão da temporada acumulada em 2025. João Fonseca usou os três minutos de atendimento concedidos pelos regulamento e conseguiu manter o nível da exibição para sustentar a vantagem e abrir 4/2 no sexto game do confronto com o canadense, fechar o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 1.

João Fonseca comentou a vitória em entrevista oficial aos organizadores do Masters 1000 de Paris: 

"Eu disputei uma final há dois dias e o cansaço é natural. Mudança de mindset muito grande, mas feliz com a maneira como eu me dediquei ao jogo. A bola é diferente, o piso é diferente, um torneio maior e com presença grande da torcida." João Fonseca, tenista

 

Foi a primeira exibição de João Fonseca como Top 30 no ranking da ATP, a lista dos tenistas profissionais. Era possível ouvir empurrões a João Fonseca até em inglês. Uma voz de garoto gritou no sétimo game: "Let's go, John", referindo-se ao tenista verde-amarelo.

 

Marcos Paulo Lima

Marcos Paulo Lima
28/10/2025
