Conselho apresenta projeto de reforma do estatuto que prevê SAF

O Conselho Deliberativo do Corinthians apresentou nesta segunda-feira (27) o projeto de reforma do estatuto que prevê SAF. Contudo, existe uma série de requisitos e limitações, como o controle majoritário permanecendo nas mãos dos associados. Assim, o projeto deve ser votado no Conselho Deliberativo e em Assembleia Geral de sócios ainda neste ano.

A transformação em SAF deverá passar por análise do Conselho de Orientação (Cori) e aprovação do Conselho Deliberativo. Dessa forma, para ser aprovada, precisará de dois terços de votos favoráveis dos conselheiros. Além, o projeto também precisará passar por "auditoria independente e processo formal de due diligence técnica e multidisciplinar.

Em caso de aprovação do Conselho e depois da realização de auditoria, o projeto vai ser votado pelos sócios em Assembleia Geral. Assim, também precisará de dois terços de votos favoráveis dos associados votantes. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, explicou que os dois terços necessários para aprovações são do total de conselheiros e associados participantes das votações.

Por fim, o projeto prevê que investidor não poderá ter controle majoritário do clube. Portanto, o Corinthians terá 51% do capital social da sociedade. Além disso, pelo menos 10% da receita líquida deverão ser destinados ao Corinthians. Contudo, apesar do projeto, a transformação em SAF encontra resistência entre conselheiros e associados.

