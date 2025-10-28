Vídeo mostra momento em que ônibus tomba com torcedores do Flamengo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um vídeo registrou o momento em que o ônibus que transportava membros de organizadas do Flamengo tombou na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Barra Mansa, por volta das 15h40 dessa segunda-feira (27). O veículo levava rubro-negros do Rio de Janeiro para a Argentina, onde o time enfrenta o Racing, nesta quarta-feira (29), pela volta da semifinal da Libertadores.

O caso ainda está em investigação, mas segundo informações de momento, 46 pessoas ficaram feridas e quatro estão em estado grave. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e posteriormente foram encaminhadas às unidades de saúde da região — entre elas o Hospital Municipal de Barra Mansa e a Santa Casa da cidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 276, sentido São Paulo, com ocorrência registrada às 15h50. O ônibus transportava integrantes das torcidas organizadas Urubuzada e Nação 12, do Flamengo.

A PRF chegou ao local juntamente com o Corpo de Bombeiros e a concessionária CCR Rio-SP, responsável pelo trecho da rodovia. Embora nã0 tenha registros de vítimas fatais, o acidente foi considerado grave e mobilizou equipes de resgaste, que precisaram interditar totalmente a BR no quilômetro 282.

O bloqueio provocou cerca de quatro quilômetros de congestionamento na direção de São Paulo.

Vídeo do momento

Flamengo acompanha caso

Em nota, o clube informou que tem acompanhado o caso de perto e está prestando assistência aos feridos. O Rubro-Negro mantém contato direto com a Superintendência da PRF Rio e segue monitorando os atendimentos às vítimas.

"O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires. Entramos em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados", dizia um trecho.

O ônibus tomando deixou o acostamento no início da noite de segunda-feira, e a rodovia voltou a ficar liberada. Até a última atualização, autoridades confirmaram que os feridos permanecem em atendimento hospitalar. Há quatro casos mais graves, que demandam mais atenção.

Organizadas tranquilizam familiares

As torcidas Urubuzada e Nação 12, cujos membros estavam no ônibus, também se pronunciaram por meio de comunicados nas redes sociais. Ambas confirmaram o acidente e relataram que, apesar do susto, todos os torcedores estão fora de risco.

"Informamos que, apesar dos sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos. Sem risco de vida. O Corpo de Bombeiros já está no local e as vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais da região", afirmou a Urubuzada.

A Nação 12 reforçou a informação: "Infelizmente, o ônibus que levava torcedores da Nação 12 à Argentina sofreu um acidente […]. Todos os membros da torcida e demais torcedores que estavam presentes no ônibus se encontram bem. Alguns sofreram ferimentos, mas ninguém corre risco de vida".

Jogo decisivo da Libertadores

O grupo viajava rumo a Buenos Aires para acompanhar o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing. Brasileiros e argentinos duelam pela vaga na grande final no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília).

O Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, e precisa apenas de um empate para chegar à final.