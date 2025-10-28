Após provar "contaminação sexual", triatleta é inocentada de doping

A triatleta suíça Imogen Simmonds, de 32 anos, foi absolvida da acusação de doping após uma decisão judicial reconhecer que o resultado positivo para uma substância proibida decorreu de "contaminação sexual" - (crédito: Reprodução/Instagram/@imosimmonds)

A triatleta suíça Imogen Simmonds, de 32 anos, foi absolvida da acusação de doping após uma decisão judicial reconhecer que o resultado positivo para uma substância proibida decorreu de “contaminação sexual”.

Simmonds havia testado positivo para ligandrol, um modulador seletivo do receptor de andrógeno que estimula o crescimento muscular e melhora o desempenho físico. A substância é vetada em competições e fora delas, segundo a Agência Internacional de Testes (ITA), responsável pela investigação.

De acordo com a ITA, durante o processo de apuração, a atleta conseguiu demonstrar que a presença do ligandrol em sua amostra foi resultado de contato íntimo com o parceiro, que fazia uso de suplementos contendo o composto sem o seu conhecimento.

Em comunicado, a entidade informou ainda que Simmonds “comprovou não ter culpa ou negligência” na ocorrência da violação das regras antidoping. Por isso, nenhum período de inelegibilidade foi imposto, e a atleta está autorizada a competir imediatamente. Como a coleta da amostra ocorreu fora de competição, não houve desclassificação de resultados.

Após o anúncio, Simmonds celebrou a decisão nas redes sociais. "É com indescritível alívio que anuncio que a ITA decidiu por um veredito de ‘sem culpa ou negligência'", escreveu.

A triatleta, que havia sido suspensa preventivamente no início do ano, retoma agora sua carreira sem sanções.