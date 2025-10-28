Defesa do Flamengo será colocada à prova em "decisão" contra o Racing

O Flamengo vai contar o reforço essencial do zagueiro Léo Ortiz para a "decisão" contra o Racing, nesta quarta-feira (29), às 21h30, em Avallaneda, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. O defensor é um dos pilares defensivos da temporada e também passará por um grande teste do ano. O time de Filipe Luís, afinal, é referência na defesa e no ataque em 2025.

Em 64 jogos na temporada, o Flamengo sofreu apenas 38 gols. Este, sem dúvidas, é o jogo do ano para clube carioca que busca voltar à uma final de Libertadores. Com o retorno de Léo Ortiz, o Rubro-Negro terá a zaga dos "Léos", ou seja, a principal. Ambos se firmaram na defesa e são fundamentais no esquema de jogo de Filipe Luís, com solidez defensiva e consistência nas saídas de bola.

"Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada. Não tenho dúvida que a ambição de todos é estar nessa final em Lima. Nossa cabeça vai estar focada. Quatro dias de descanso nos dá a oportunidade de recuperar todo mundo fisicamente", disse Filipe Luís no sábado.

Pressão sob o Flamengo

O Flamengo, aliás, já conhece bem o ambiente do El Cilindro, estádio do Racing. O time enfrentará pressão durante os 90 minutos. Além disso, o time argentino se mostra com rendimento "OK" dentro de casa, com 13 vitórias, dois empates e oito derrotas. O time de Gustavo Costa ainda balançou as redes 35 vezes em 23 jogos, o que corresponde uma média de 1.52 gols por partida. São cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates.

Tudo que o Flamengo tem que fazer é não sofrer gols. Se acontecer, a situação vai ficar delicada. Caso a diferença seja por um gol, a partida terá definição nos pênaltis. Dois ou mais, o time argentino, portanto, vai à final da Libertadores. A última vez que o Fla sofreu dois gols aconteceu na vitória sobre o Palmeiras. Antes disso, foi na derrota e eliminação para o Bayern de Munique, pelo Mundial de Clubes.

Artilheiro Maravilla Martínez

Adrián Emmanuel Martínez, também conhecido como "Maravilla" Martínez, é o camisa 9 do Racing (ARG). O canhoto de 1,76m – que já foi catador de lixo – é uma das armas do time de Avellaneda para avançar à final da competição sul-americana.

Afinal, trata-se do atual artilheiro do certame, com sete gols, ao lado de Flaco López. Ídolo da torcida, o experiente jogador de 33 anos é o principal goleador da equipe na temporada, com 20 gols em 37 partidas. Assim, precisa de menos de dois jogos para marcar um gol (média de 0,54 gol p/j). Além de artilheiro da Libertadores, ele também foi o vice-artilheiro do Clausura 2025, com nove gols.