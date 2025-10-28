Palmeiras fecha setembro com déficit, mas bate recorde de receita no ano

O Palmeiras atingiu um marco histórico em suas finanças. O clube registrou um déficit de R$ 999 mil no mês de setembro. Contudo, o valor ficou muito abaixo dos R$ 21,7 milhões previstos no orçamento. Assim, não impediu o Verdão de alcançar o maior faturamento de sua história.

De acordo com o balancete mensal apresentado e aprovado pelo Conselho Fiscal nesta segunda-feira, o Palmeiras já soma R$ 1,4 bilhão em receitas acumuladas em 2025, considerando as arrecadações operacionais e financeiras. O recorde anterior havia sido alcançado no ano passado, quando o clube fechou o exercício com R$ 1,3 bilhão, valor agora superado com três meses de antecedência.

Aliás, a principal fonte de receita no mês foi a negociação de atletas, que rendeu R$ 30,3 milhões. Afinal, o desempenho expressivo nas transferências, somado às premiações obtidas em competições internacionais, tem sido um dos pilares da saúde financeira alviverde.

Mesmo com o pequeno déficit mensal, o Palmeiras mantém um superávit acumulado de R$ 328,9 milhões em 2025. Parte significativa desse resultado vem das premiações conquistadas no Mundial de Clubes e das vendas de jogadores ao longo do ano.

Com o controle orçamentário e a constante valorização do elenco, o Verdão reforça a imagem de um clube financeiramente sólido. Assim, mostra que o planejamento de longo prazo da diretoria segue dando resultados dentro e fora de campo.

Fontes de receita do Palmeiras em setembro:

Negociações de atletas: R$ 30,3 milhões

Direitos de transmissão: R$ 22,6 milhões

Publicidade e patrocínio: R$ 17,5 milhões

Arrecadação de jogos: R$ 7,6 milhões

Programa Avanti: R$ 6 milhões

Arrecadação social: R$ 5,3 milhões