Aos 45 anos, Fábio, do Fluminense, pode alcançar mais um recorde na carreira

Com a camisa do Fluminense, o goleiro Fábio tem enfileirado recordes e pode alcançar mais uma marca importante em 2025, aos 45 anos. Afinal, ele está próximo de fazer sua temporada com mais partidas na carreira, visto que o Tricolor terá mais nove jogos pelo Brasileirão e está na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco.

Atualmente, o arqueiro já esteve em campo em 63 jogos, na disputa por Carioca, Sul-Americana, Brasileirão, Mundial de Clubes e Copa do Brasil. Como é titular absoluto e quase não tem problemas físicos, a tendência é que ultrapasse as 70 partidas com tranquilidade.

Ao longo da carreira, o jogador esteve em campo em 68 oportunidades pelo Cruz-Maltino na temporada de 2003. No ano passado, assim como em 2005 e 2014 pelo Cruzeiro, atingiu a marca de 67 jogos.



250 jogos pelo Tricolor

Diante do Internacional, no sábado (25), o goleiro completou 250 jogos pelo Fluminense. Assim, o arqueiro ganhou uma homenagem e recebeu uma camisa com o número da marca especial das mãos do presidente Mário Bittencourt e do vice-presidente Mattheus Montenegro.

Atleta com mais partidas na história do futebol mundial, Fábio veste as cores do Tricolor desde 2022. Recentemente, o goleiro entrou no top 10 de jogadores que mais vezes defenderam o clube no século. Por fim, do atual elenco, ele é o terceiro com mais jogos, atrás apenas de PH Ganso e Martinelli.

Temporadas com mais jogos disputados por Fábio:

1 – 68 jogos no Vasco em 2003

2 – 67 jogos no Fluminense em 2023

3 – 67 jogos no Cruzeiro em 2005

4 – 67 jogos no Cruzeiro em 2014

5 – 64 jogos no Cruzeiro em 2019

6 – 63 jogos pelo Fluminense em 2025 (em andamento)

