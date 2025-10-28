Brasil derrota a Itália e encerra os amistosos na Europa invicto

A Seleção Brasileira arrancou uma vitória contra a Itália, por 1 x 0, na tarde desta terça-feira, no último compromisso desta Data Fifa de outubro. O resultado consolida a invencibilidade do Brasil desde a conquista da Copa América, em agosto, contra a Colômbia. A disputa contra as italianas foi difícil para a amarelinha. O gol brasileiro saiu aos 23 do segundo tempo, com a atacante Luany marcando pela primeira vez.
"Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Nós conseguimos cumprir com os nossos dois objetivos muito bem e todas juntas. Eu estou trabalhando muito, espero estar na Copa do Mundo ajudando o nosso Brasil dentro de casa, no Maracanã e em qualquer lugar", analisou a atacante Luany.
O técnico Arthur Elias apostou em uma escalação diferente para começar a partida. A mescla de peças é parte do plano do paulista de analisar todas as 23 jogadoras convocadas. Dentro das quatro linhas, o jogo estava mais difícil e bem disputado. O Brasil não conseguia controlar tanto a bola como controlou na partida contra a Inglaterra. As duas equipes apresentavam uma certa dificuldade para criar jogadas. O 0 x 0 refletia o que acontecia em campo. A expectativa de gol ficou para o segundo tempo do confronto.
A volta do intervalo até trouxe mais atitude para a Seleção Brasileira. Mas, mesmo assim, faltava ao Brasil garra para furar a defesa italiana. Do outro lado, as coisas também não eram muito diferentes. A Itália não encontrava espaços para chegar ao ataque e pouco finalizava. O duelo havia ficado congestionado no meio de campo.
Aos 23 minutos, o Brasi abriu o placar. Em uma partida marcada pela insistência, Luany começou a jogada com Bia Zaneratto e Dudinha, e apareceu no fim para balançar a rede e abrir o placar. A reta final foi de um Brasil reativo, segunrando o resultado à espera de oportunidades de contra-ataque.
A goleira Durante foi forçada a sujar o uniforme para não permitir que o Brasil ampliasse a vantagem. O último lance do jogo ficou para a defensora do gol brasileiro mostrar qualidade. Lorena, bem posicionada, agarrou a cobrança de falta da camisa 10 Girelli e a árbitra Olivia Tschon deu o apito final, confirmando a sequência positiva do Brasil na Europa nesta Data Fifa de outubro.
Ficha técnica
Amistoso preparatório para a Copa do Mundo
Itália 0 x 1 Brasil
Local: Ennio Tardini, em Parma
Arbitragem: Olivia Tschon
Itália
Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia (Bergamaschi); Tomaselli (Severini), Schatzer (Dragoni) e Greggi; Olivero (Bononsea), Cantore e Piemonte (Girelli). Técnico: Andrea Soncin.
Gol: Não houve.
Cartões amarelos: Andrea Soncin, Bergamaschi e Beccari
Brasil
Lorena; Bruninha (Isabela) , Isa Haas, Yasmin e Mariza; Jhennifer (Dudinha), Ary Borges e Laís Estevam (Duda Sampaio); Tainá Maranhão (Ludmilla), Amanda Gutierres (Bia Zaneratto) e Luany. Técnico: Arthur Elias.
Gol: Luany
Cartões amarelos: Isa Haas e Ary Borges
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
