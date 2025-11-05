Brasília enfrenta Caxias do Sul no primeiro desafio fora de casa no NBB

Crescenzi é uma das esperanças do Brasília Basquete em busca da recuperação depois da derrota em casa para o Pinheiros - (crédito: Matheus Maranhão / @mmaranhaofoto)

Depois da sequência de quatro jogos consecutivos em casa no Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília Basquete disputará a primeira partida longe da capital federal na temporada 2025/2026. A equipe do Distrito Federal enfrentará o Caxias do Sul, em Caxias (RS), nesta quarta-feira (5/11). A bola sobe às 19h30, no Ginásio do SESI, com transmissão ao vivo no Youtube do NBB.

Das quatro partidas no Nilson Nelson, o Brasília saiu vitorioso contra o Osasco (77 x 74), Rio Claro (109 x 57) e Paulistano (71 x 54). Contudo, na última partida, o time comandado por Dedé Barbosa foi derrotado pelo Pinheiros por 67 x 69. Apesar do revés, o Brasília vai a Caxias com a melhor defesa do campeonato. O time tem a menor média de pontos sofridos do campeonato.

O mau resultado no último sábado deixou lições. "Foi um jogo em que o Pinheiros soube aproveitar melhor as oportunidades e impôs um ritmo que a gente demorou a se ajustar. Claro que não era o resultado que queríamos diante da nossa torcida, mas o mais importante agora é saber virar a chave rápido. Temos uma sequência fora de casa que vai exigir maturidade, concentração e entrega. O grupo está comprometido e consciente do que precisa fazer para reagir bem e seguir evoluindo na competição," ressaltou o técnico Dedé Barbosa ao Correio Braziliense.

O destaque do Brasília Basquete na temporada tem sido o pivô Brunão. Recém-contratado, o jogador lidera a equipe somando 66 pontos nos primeiros quatro jogos do time do DF na liga. A melhor atuação foi contra o Rio Claro. O pivô fez um duplo-duplo com 26 pontos e 10 rebotes.

Adversário do Brasília, o Caxias vem de vitória contra o Rio Claro por 92 x 79 na última segunda. A equipe do Sul tem a mesma campanha do Brasília. O retrospecto é de 3 vitórias e 1 derrota. Os destaques são os alas Humberto Luiz e Felipe Vezaro. Humberto lidera a franquia nesta temporada em rebotes (25) e assistências (21), enquanto Vezaro é quem mais marcou, com 42 pontos.

Antes de voltar a jogar no Ginásio Nilson Nelson, o Brasília Basquete terá mais uma parada no Rio Grande do Sul. Após o duelo contra o Caxias, a equipe enfrentará o União Corinthians, em Santa Cruz do Sul, no Ginásio Poliesportivo Arnão. A partida será nesta sexta-feira, às 19h30, com transmissão ao vivo da ESPN/Disney+.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

