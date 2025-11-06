Palmeiras x Santos tem duelo de goleiros em momentos distintos

Carlos Miguel e Gabriel Brazão são os guardiões das metas de Palmeiras e Santos no clássico - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras e Raul Baretta/Santos)

Treinadores estrangeiros, reedição da final da Libertadores de 2020 e da decisão da Copa do Brasil de 2015, gramado sintético, Neymar. São muitos os ingredientes para o Palmeiras x Santos desta quinta-feira (6/11), às 21h30, no Allianz Parque. Entretanto, há uma curiosidade sobre os goleiros. Enquanto o dono das traves alviverdes, Carlos Miguel, tenta se firmar, Gabriel Brazão tomou conta da posição como guardião do alvinegro praiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Carlos Miguel era terceira opção para a função e, hoje, disputará a sexta partida como titular no Palmeiras, devido à lesão na mão do titular Weverton. Ex-Corinthians, o goleiro 2,04m de altura e de 27 anos busca convencer a torcida e o treinador Abel Ferreira. A primeira exibição não foi nada boa, na derrota por 3 x 2 contra o Flamengo no Maracanã. Depois, veio o baque do 3 x 0 contra a LDU pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Os seis gols sofridos em duas partidas ligaram o alerta. Agora, a situação é totalmente favorável. O Palestra está há três partidas seguidas sem sofrer gols, o que inclui o empate com o Cruzeiro, a goleada sobre a LDU e a vitória diante do Juventude.

Natural de Rio das Ostras (RJ), Carlos Miguel tem no Palmeiras a chance mais valiosa da carreira. Em julho, deixou o posto de titular do Corinthians para se aventurar no Nottingham Forest, da Inglaterra. Não deu certo e amargou a reserva. O Palmeiras abriu as portas, pensando na renovação da posição após o fim do ciclo do multicampeão Weverton. A atuação do goleiro na vitória por 2 x 0 sobre o Juventude foi decisiva. Ele foi o arqueiro mais participativo da 31ª rodada do Brasileirão, com 10 defesas, quatro consideradas difíceis.

"A minha atuação é em prol da equipe, para ajudá-los sempre do início ao fim. A gente trabalha no dia a dia e, graças a Deus, temos um trabalho intenso. Temos que treinar, temos que estar prontos na hora que a bola chegar no gol, tem que estar ligado no 220. Não pode ter um segundo de desconcentração, porque é crucial, ainda mais nesta reta final de Brasileiro", comentou Carlos Miguel ao Premiere, após a vitória contra o Juventude.

A história de Gabriel Brazão é semelhante à de Carlos Miguel. Antes de se tornar intocável no Santos, o goleiro de 25 anos teve um bate-volta na Europa. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, foi vendido em 2019 ao Parma por R$ 10 milhões. No início de 2020, foi negociado com a Internazionale, mas não se consolidou. Passou por sucessão de empréstimos, nos espanhóis Albacete e Real Oviedo e nos italianos Spal e Ternana. Em fevereiro de 2024, foi repatriado pelo Peixe. Brigou pela posição com o experiente João Paulo, mas não demorou a assumir a titularidade sob o comando de Fábio Carille.

Brazão foi mantido como guardião das traves do Santos por Pedro Caixinha e Cléber Xavier. Sob orientação de Juan Pablo Vojvdoda, tem a responsabilidade de fechar o gol e evitar novo rebaixamento. Primeiro time fora do Z-4, o Peixe foi vazado nas últimas sete partidas. Hoje, terá de segurar a artilharia palmeirense. O alviverde tem o segundo melhor ataque, com 55 bolas na rede, quatro a menos do que o Flamengo. O Palestra também tem a maior média de finalizações por jogo: 14,9%.

Jovem com potencial, Brazão despertou recentemente interesse de outros clubes europeus, como Galatasaray, Porto e Chelsea. Retornar ao Velho Continente não está nos planos. Ele e o estafe entendem a saída precoce do país. O principal objetivo, hoje, é entrar no radar da Seleção Brasileira. Deu certo com o corintiano Hugo Souza, presente nas últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti.

Quem também busca espaço na Seleção Brasileira de Ancelotti é Neymar. O craque avançou na retomada de condição física. Ele jogou por 23 minutos no empate por 1 x 1 contra o Fortaleza no sábado, mas deve ser desfalque no Allianz Parque, devido ao gramado sintético, que pode agravar lesões.

Ficha técnica

Palmeiras x Santos

Brasileirão 32ª rodada

Onde: Allianz Parque, São Paulo

Quando: Quinta-feira (6/11), às 21h30

Arbitragem: Raphael Claus (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Palmeiras — Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Santos — Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda