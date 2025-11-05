Hulk marca gol 500 e Atlético aniquila Bahia para subir na classificação

O Galo evoluiu rapidamente para a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús no próximo dia 22, em Assunção - (crédito: Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico)

O Atlético conquistou uma vitória avassaladora em uma noite histórica na Arena MRV. Impulsionado pela expulsão de Kanu no início do segundo tempo, o Galo goleou o Bahia por 3 a 0, nesta quarta-feira (05/11), pela 32ª rodada do Brasileirão. O destaque foi Hulk, que marcou o gol de número 500 em sua carreira. Igor Gomes, em um golaço de falta, e Biel, na "lei do ex", completaram o placar.

Com o resultado, o Atlético, que iniciou a rodada em 13º, chega aos 40 pontos e dá um salto para a 11ª posição, se aproximando do G8. O Bahia, por sua vez, estaciona nos 52 pontos, na 5ª colocação, e desperdiça a chance de encostar no G4, vendo os rivais diretos se distanciarem.

Jogo morno e Bahia mais perto do gol

O primeiro tempo na Arena MRV foi de muito estudo e poucas chances claras, com o Bahia ligeiramente mais perigoso. O Atlético, apesar de ter mais posse de bola, não conseguiu furar o bloqueio montado por Rogério Ceni. O time da casa, então, dependeu de chutes de fora da área, como em uma bomba de Arana, aos 17 minutos, que Ronaldo espalmou. Bernard, pela direita, também tentou criar, mas sem sucesso.

O Bahia, por sua vez, apostou na velocidade e quase abriu o placar. Aos 12 minutos, Michel Araújo arriscou de longe e a bola passou raspando. A melhor chance, contudo, veio aos 14. Em uma jogada bem trabalhada, Tiago recebeu em ótima condição de finalizar dentro da área, mas acabou sendo desarmado na hora certa pela defesa atleticana. A equipe visitante ainda teve uma boa chance com Cauly, que invadiu a área aos 40 minutos, mas Everson fez a defesa e segurou o 0 a 0.

Expulsão, gol 500 e nocaute em 10 minutos

O cenário da partida mudou completamente logo aos 6 minutos do segundo tempo. Kanu fez falta dura em Bernard, que ia em direção ao gol. O VAR chamou o árbitro, que aplicou o cartão vermelho direto ao zagueiro do Bahia. Com um jogador a mais, o Atlético se lançou ao ataque. Aos 16, Arana soltou outra bomba de longe, obrigando Ronaldo a fazer grande defesa. A pressão, então, surtiu efeito. Aos 21 minutos, após cruzamento da esquerda, Hulk aproveitou o rebote da zaga e chutou forte para marcar o gol de número 500 em sua carreira.

O gol e a vantagem numérica abalaram o Bahia, e o Atlético foi impiedoso. Aos 30 minutos, Igor Gomes, que havia entrado no intervalo, cobrou uma falta magistral no ângulo, sem chances para Ronaldo: 2 a 0. O nocaute veio um minuto depois, aos 31. Em um contra-ataque rápido, Rony lançou Biel, que também saiu do banco. O atacante, ex-Bahia, invadiu a área e tocou por baixo das pernas de Ronaldo, marcando na "lei do ex" e fechando o placar em 3 a 0.

ATLÉTICO-MG 3X0 BAHIA

Campeonato Brasileiro Série A – 32ª rodada

Data: 05/11/2025

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público presente: não informado

Público pagante: não informado

Renda: não informada

Gols: Hulk, 21’/2ºT (1-0); Igor Gomes, 30’/2ºT (2-0); Biel, 31’/2ºT (3-0).

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Ruan (Iván Román, 38’/2ºT), Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Natanael, 29’/2ºT), Bernard (Biel, 24’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes, Intervalo); Dudu (Rony, 29’/2ºT) e Hulk. Técnico: Diogo Alves.

BAHIA: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas (Iago, 24’/2ºT), Michel Araújo (Erick, 9’/2ºT), Cauly (Rezende, 9’/2ºT) e Ademir (Erick Pulga, 9’/2ºT); Tiago (Willian José, 24’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Ruan (ATL).

Cartão Vermelho: Kanu (BAH, 6’/2ºT).