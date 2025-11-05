Brasil é eliminado pela Coreia do Norte e fica fora da final do Mundial Sub-17

Fim de um sonho. A Seleção Brasileira se despede da disputa pela taça da Copa do Mundo Sub-17 Feminina, na tarde desta terça-feira (5/11), após serem superadas pela Coreia do Norte, por 2 x 0, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. Os dois gols das asiáticas foram marcados pela camisa 10 Jong Hyang, um em cada tempo do confronto. Agora, o Brasil volta à campo no sábado, para a disputa de terceiro lugar contra o eliminado entre México e Holanda, às 12h30, no mesmo estádio.
Apesar da eliminação, essa foi a melhor campanha da história da categoria na competição mundial. Motivo de muito orgulho para a técnica Rilany Silva e para as próprias jogadoras já que, muitas delas, ainda nem chegaram a completar 17 anos de fato e levaram as cores do Brasil à uma semifinal pela primeira vez. O próximo desafio será conquistar o pódio inédito para coroar a trajetória histórica da Seleção.
O jogo
Em busca de chegar pela primeira vez em uma final de Copa do Mundo, o Brasil entrou com postura para enfrentar a Coreia do Norte. O time da técnica Rilany Silva foi competitivo dentro de campo, souberam travar o ataque das asiáticas que incomodavam a defesa verde e amarela. Ana Morganti foi o grande nome do primeiro tempo. A goleira brasileira fechou o gol. Foram 14 finalizações das norte-coreanas contra duas do Brasil. Nos minutos finais, a jovem de 16 anos embalou uma sequência tripla de defesas, porém, na sobra da bola, o toque de mão de Andreyna, que acabou expulsa, deu a brecha que faltava. E não teve outra, a camisa 10 Jong Hyang abriu o placar, deixando a expectativa da virada brasileira para o segundo tempo.
Aos cinco minutos da etapa final, o sonho da classificação ficou mais difícil. Su Rim aproveitou a falha da defesa e encontrou Jong Hyang. A atacante não perdeu a oportunidade de mandar a bola para o fundo da rede e ampliou a vantagem. Mesmo com uma a menos no segundo tempo, o Brasil conseguiu ser mais ofensivo com o auxílio da atacante Ravena, mas as coreanas não facilitaram o jogo. Era perceptível a entrega das jogadoras em campo em busca de um empate. Mas, as adversárias souberam administrar a vitória até os minutos finais. Após longos 10 minutos de acréscimo, a árbitra Alyssa Pennington encerrou o confronto, assinando a classificação da Coreia do Norte para a final e mirando o tetracampeonato.
Ficha técnica
Copa do Mundo Sub-17, semifinal
Brasil 0 x 2 Coreia do Norte
Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat
Arbitragem: Alyssa Pennington (EUA)
Brasil
Ana Morganti; Marina (Day Pereira), Julia Pereira (Helena), Julia Faria (Mariane) e Evelin ; Pepe, Andreyna e Kaylane; Gi Seppe (Dulce Maria), Maria e Allyne (Ravena). Técnica: Rilany Silva.
Gol: Não houve.
Cartões amarelos: Evelin e Kaylane.
Cartão vermelho: Andreyna.
Coreia do Norte
Kim Son Gyong; Yun Jin, Ri Jin, Ryu Jin Ju e Kim Su Rim; Ri Ui Gyong, Eh Chong Gum e Ri Kyong Im; Pak Rye Yong (Ye Rim), Yu Jong Hyang (Sun Kyo) e Kim Won Sim (Su Rim). Técnico: Ri yu-il.
Gols: Yu Jong Hyang (2x)
Cartões amarelos: Kyong Im e Jong Hyang
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
