Brasília enfrenta União Corinthians no Sul pela quinta vitória no NBB

O Brasília Basquete enfrenta o União Corinthians, hoje, às 19h30, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS). O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney +. No jogo anterior, o time do DF venceu o Caxias do Sul, fora de casa, na quarta-feira (5/11), por 96 x 64, e conquistou a quarta vitória em cinco jogos. Esse é o melhor início do time candango desde o retorno da franquia à liga em 2018.

Nesta temporada, a equipe do DF é a detentora da melhor defesa do campeonato, com média de 66,60 pontos sofridos por jogo. Além disso, o Brasília tem o terceiro melhor ataque do NBB, com média de 84 pontos anotados a cada partida. Na vitória contra o Caxias do Sul, o argentino Corvalan foi o destaque, com 26 acertos, melhor marca do armador na carreira.

“Realmente foi uma noite especial. Eu me senti muito bem durante todo o jogo. Ver o time pegando o entrosamento que queremos é muito bom. Nossas jogadas estão saindo com mais facilidade e estamos nos sentindo muito bem dentro de quadra. Esse recorde só foi possível por conta do jogo coletivo e a solidariedade do grupo'', comentou o armador argentino.

Atual quarto colocado da liga, o Brasília busca mais uma vitória fora do Ginásio Nilson Nelson e conta com as bolas de três como a grande arma para pontuar. O time candango é a segunda equipe com o maior número de acertos via arremessos fora do perímetro no NBB.

O União Corinthians acumula duas vitórias e duas derrotas nessa temporada do NBB. O time gaúcho vem de vitória contra o Rio Claro, por 68 x 61, em casa, na quarta-feira.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

