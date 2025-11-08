Conheça o lado ativista ambiental do tetracampeão Sebastian Vettel

Sebastian Vettel desenvolveu uma relação especial com o Brasil desde 2012, quando conquistou, no Autódromo de Interlagos, o terceiro dos quatro títulos mundiais que ostenta no currículo. O alemão de 38 anos está novamente no país para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2025, mas, desta vez, o motivo é ainda mais nobre do que a corrida. Longe das pistas, o piloto desenvolveu o projeto ambiental intitulado "F1orest - Desenhe juntos" e está aproveitando o fim de semana para promover a iniciativa entre os membros atuais do grid.

A ideia do tetracampeão é sensibilizar o público do automobilismo sobre a importância de preservação da Amazônia e o respeito às comunidades indígenas que vivem no território. Com o nome sendo um trocadilho entre F1 e Forest, que significa floresta em inglês, Vettel está convocando as pessoas a desenharem uma árvore, compartilhar o que significa para elas e se juntar em um grande mural global para celebrar a conexão com a natureza. O objetivo é aumentar a conscientização sobre o tema de proteção ambiental, uma árvore de cada vez.

"A inspiração é de quando fui à Amazônia. Tive a oportunidade de visitar indígenas, dormi lá e pude passar tempo com eles. Foi tão lindo, tão rico, mas também pude ver o quão triste e ameaçados eles estão, porque estão perdendo a casa. Não é apenas perder a floresta, é perder a casa", ressalta.

Durante o GP de São Paulo, o ex-piloto organizou uma barraquinha com diversos papéis e lápis coloridos para o público desenhar, além de sementes para que cada um possa plantar uma árvore própria. Ele mesmo participa da campanha de convocar as pessoas, inclusive, com pilotos. Lewis Hamilton, da Ferrari, e Esteban Ocon, da Haas, foram alguns que pararam para colorir com o tetracampeão. O alemão também irá aproveitar a semana em São Paulo para fazer workshops em escolas, centro comunitários e asilos.

"Talvez você possa ter impacto com uma pessoa, ou talvez, no meu caso, possa tentar abordar ainda mais pessoas", destaca.

"Isso me dá uma satisfação muito grande, então eu apenas posso tentar fazer os outros pilotos também encontrarem o que é importante para eles e que falem sobre isso", acrescenta.

Nas vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, Vettel reforçou não ter interesse em ingressar no ramo político e que não estará presente no evento, porém, vai ficar de olho nos desdobramentos e torce por medidas que resultem em benefícios ao meio ambiente.

"Não irei à COP 30, mas é muito relevante e espero que haja um resultado firme e com um verdadeiro compromisso depois. Não sou parte das pessoas que realmente vão lá para assinar acordos, mas espero que seja positivo e estarei muito interessado em ver o que está acontecendo", completou.